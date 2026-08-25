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۳ شهریور ۱۴۰۵، ۱۲:۲۰

تداوم گرما و شرجی در بوشهر؛ دریا نسبتاً آرام است

تداوم گرما و شرجی در بوشهر؛ دریا نسبتاً آرام است

بوشهر- کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر از تداوم هوای گرم و شرجی در استان طی پنج روز آینده خبر داد و گفت: وضعیت جوی و دریایی بوشهر در این مدت نسبتاً آرام پیش‌بینی می‌شود.

حسین شکوهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به نقشه‌های هواشناسی، طی پنج روز آینده وضعیت جوی و دریایی نسبتاً آرامی برای استان پیش‌بینی می‌شود و غبار محلی، افزایش رطوبت و شرجی و گاهی وزش باد پدیده غالب در این مدت خواهند بود.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر افزود: همچنین دمای بیشینه هوا نیز در این هفته در سطح استان (به‌ویژه مناطق غیر ساحلی) مقادیر بالایی خواهد داشت.

وی گفت: آسمان استان بوشهر در ساعت های آینده صاف، گاهی کمی ابری همراه با غبار محلی، گاهی وزش باد، فردا در پاره ای نقاط مه صبحگاهی خواهد بود.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر افزود: جهت وزش باد متغیر، غالباً جنوب شرقی - جنوب غربی، با سرعت ۸ تا ۳۰ گاهی تا ۳۸ کیلومتر در ساعت پیش بینی می شود.

وی بیان کرد: ارتفاع موج دریا ۳۰ تا ۹۰ گاهی ۱۲۰ سانتی‌متر خواهد بود.

کد مطلب 6927139

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