به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، قرار رد اعاده دادرسی تصمیم دادگاه یا دیوان عالی مبنی بر عدم انطباق درخواست با جهات قانونی است. این قرار قطعی بوده و اعتراض مستقیم ندارد، اما میتوان از طریق ثبت مجدد با جهت جدید یا اعمال ماده ۴۷۷ پرونده را دوباره به جریان انداخت.
لحظهای بحرانی برای متقاضیان
مواجهه با قرار رد اعاده دادرسی برای بسیاری از افرادی که تمام امید خود را به بازگشایی پرونده و احقاق حق دوختهاند، لحظهای بحرانی و سرشار از ناامیدی است. هنگامی که یک رأی به مرحله قطعی میرسد، قانونگذار راههای فوقالعادهای را پیشبینی کرده است. اما متأسفانه حجم زیادی از این درخواستها در همان قدم اول رد میشوند.
گاهی افراد گمان میکنند که با صدور این قرار، آخرین مسیر قانونی آنها به پایان رسیده است. در بسیاری از پروندههای اعاده دادرسی حقوقی و کیفری، متقاضیان به دلیل عدم آگاهی از جزئیات پیچیده، با قرار رد مواجه میشوند. صدور این قرار سیگنالی است که نشان میدهد مسیر طیشده اشتباه بوده و باید استراتژی دقیقتری اتخاذ کرد.
علت صدور قرار رد اعاده دادرسی در دیوان عالی
برای متقاضیانی که پرونده آنها با رد مواجه شده، درک علت صدور این قرار نخستین گام برای جبران مسیر است. دادگاه صادرکننده یا شعب دیوان عالی کشور پیش از بررسی محتوایی، شرایط شکلی را ارزیابی میکنند.
عدم تطبیق ادعا با جهات قانونی: عدم انطباق درخواست با جهات قانونی (ماده ۴۷۴ یا ۴۲۶).
ارائه لایحه ضعیف: نگارش لایحهای که فاقد استناد مستدل به مواد قانونی باشد.
عدم ارائه دلیل جدید: باید دلیل جدیدی ارائه شود که در مراحل قبل وجود نداشته یا مکتوم بوده است.
عدم رعایت مهلت قانونی: مهلت قانونی برای اشخاص مقیم ایران ۲۰ روز و مقیم خارج ۲ ماه است.
آیا میتوان به قرار رد اعاده دادرسی اعتراض کرد؟
مطابق با رویه قضایی، قرار رد اعاده دادرسی قطعی است؛ بدین معنا که امکان تجدیدنظرخواهی نسبت به خود این «قرار» در همان مسیر قبلی وجود ندارد. اما این به معنای بنبست کامل نیست. راههای فوقالعاده دیگری وجود دارد:
۱. ثبت مجدد درخواست بر اساس جهت قانونی جدید
اگر درخواست قبلی به دلیل عدم تطبیق رد شده باشد، میتوان پرونده را با استناد به جهت قانونی دیگری که قبلاً مطرح نشده، دوباره به جریان انداخت.
۲. استفاده از اعاده دادرسی موضوع ماده ۴۷۷
در صورتی که رأی قطعی صادره «خلاف بین شرع» تشخیص داده شود، میتوان درخواست اعمال ماده ۴۷۷ را ثبت کرد.
نقش وکیل متخصص در ثبت مجدد اعاده دادرسی
شکست اولیه در اعاده دادرسی معمولاً به این دلیل رخ میدهد که مرز باریک میان «اعتراض عادی» و «اعاده دادرسی» درک نشده است. ثبت مجدد درخواست پس از یک بار رد شدن، حساسیتی دوچندان دارد؛ زیرا قضات با دیدن سابقه رد قبلی، با سختگیری بیشتری پرونده را بررسی میکنند.
در این میان، حضور یک وکیل پایه یک دادگستری که تسلط کامل بر رویه قضایی دیوان عالی کشور و آرای وحدت رویه دارد، تعیینکننده است. استخراج دلیل مکتوم، بازطراحی چارچوب حقوقی و نگارش لایحه فوقتخصصی از جمله اقداماتی است که شانس موفقیت را دگرگون میکند.
زمان را برای اعتراض مجدد از دست ندهید
اگر درخواست شما با قرار رد مواجه شده است، پیش از هرگونه اقدام شتابزده، برای بررسی کارشناسی و تنظیم درخواست حقوقی اصولی، با دفتر وکالت زهره رستگار در ارتباط باشید.
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