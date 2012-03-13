توزیع رایگان 60 کپسول آتش نشانی برای چهارشنبه سوری در پیشوا

ایرج صدیقی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: پرسنل آتش نشانی برای مراسم چهارشنبه آخر سال در سه نقطه از شهرستان مستقر خواهند شد.

وی بیان داشت: این نقاط جانمایی شده شامل میدان شهدای کهنک، آتش نشانی تازه تأسیس شهرک گلها و ایستگاه اصلی آتش نشانی واقع در خیابان دکتر دستجردی است.

آموزشهای مربوط به حوادث غیر مترقبه تا ظهر سه شنبه ادامه دارد

این مسئول ادامه داد: مجموعه آتش نشانی با همکاری آموزش و پرورش منطقه دوره های آموزشی را توسط افراد متخصص در سطح مدارس شهرستان پیشوا و برای جلوگیری از حوادث غیرمترقبه برگزار کرده و این آموزشها تا ظهر سه شنبه ادامه دارد.

خانواده ها در مراسم چهارشنبه سوری کنار فرزندان خود حضور داشته باشند

وی گفت: در جلوگیری از حوادث ناشی از مراسم چهارشنبه سوری خانواده ها نیز نقش مهمی را ایفا می کنند و سعی کنند در این برنامه ها کنار فرزندان خود حضور داشته باشند و بر اعمال آنها نظارت کنند.

صدیقی به ارائه چند نکته و هشدار در خصوص برگزاری درست مراسم چهارشنبه سوری پرداخت و ادامه داد: تماشاچیان، ناظران بی گناه این مراسم هستند و معمولا در خطر اصابت ترکشهای ترقه و مواد منفجره هستند و سعی کنند در تیررس ترکشها قرار نگیرند.

وی عنوان کرد: نوجوانان و جوانان نیز سعی کنند از آتش بازی در نزدیکی پمپ بنزینها، وسایل نقلیه که حامل بنزین و مواد سوختی هستند، خودداری کنند چون در صورت کمترین نشت از وسایل نقلیه و حتی در شرایط عادی این وسایل را به بمبی تبدیل می شوند که ماشه انفجار آن کشیده شده باشد.

مسئول آتش نشانی شهرستان پیشوا افزود: افراد توجه داشته باشند که قبل از ترک محل روشن کردن آتش، حتما از خاموش بودن آن مطمئن شده و باقیمانده آن را حتما توسط آب سرد کرده و جمع آوری کنند تا مانع خطرات احتمالی شوند.