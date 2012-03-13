بالندگی ملت در انتخابات نشان داده شد

به گزارش خبرنگار مهر، مهری مهدوی روز سه شنبه درنشست مشاورین امور بانوان دستگاههای اجرایی استان از مشاورین امور بانوان دستگاههای اجرایی استان که با ایجاد انگیزه درگروههای مخاطب منجر به حضور پرشور و شعور مردم در انتخابات شدند تقدیر و تشکر کرد.

وی با بیان اینکه آینده کشور و فرزندان و در نهایت نظام در گرو عملکرد آموزش و پرورش است، عنوان کرد: مباحث تربیتی ، آموزشی و موضوعات فرهنگی از جمله مسائلی است که همه ما دغدغه آنرا داریم ، باید با هم افزایی و همکاری و تعامل و در راستای اهداف مشترک حرکت کردن بتوانیم به بالندگی و رشد و تعالی برسیم.

مهدوی تاکید کرد: مشاوران امور بانوان دستگاههای اجرایی استان با هدف هم افزایی و ایجاد مشارکت ، برنامه بنیادی و عملیاتی و ابلاغی سال 91 را با رویکرد آموزشی و ارتقاء تقویت و تحکیم بنیان خانواده اعلام کنند.

ارائه بحث مشاوره حقوقی و قانونی قبل از ازدواج دختران جوان در شورای معاونین آموزش و پرورش، اعزام دانش آموزان به مسابقات ورزشی و استعداد یابی و تعیین مربی به منظور استفاده و تقویت ورزش در سطوح و رده های سنی مختلف، بهره مندی از امکانات تحصیل کودکان و نوجوانان تحت پوشش بهزیستی و سایر ارگانهای حمایتی که فاقد شناسنامه می باشند، ارائه طرحهایی با موضوعات فرهنگی و جنگ نرم، عفاف و حجاب برای سطوح مختلف تحصیلی دختران از جمله مواردی بود که پیگیری آن در این نشست توسط دستگاههای مربوطه تاکید شد.