بانک تجارت ایران در فهرست تحریم های ژاپن قرار گرفت

به گزارش برگزاری مهر، این خبرگزاری نوشت: ژاپن امروز سه شنبه سومین بانک بزرگ ایران را به دلیل نقش داشتن در برنامه هسته ای ایران، در فهرست مؤسسات مالی تحریمی خود قرار داد.

این خبرگزاری نوشت: دولت ژاپن با صدور بیانیه ای اعلام کرد که بانک تجارت که یک بانک دولتی است به فهرست 21 بانکی که توکیو روابط خود را با آنها قطع کرده است.

رویترز همچنین خبر می دهد که ژاپن در صدد است تا بعنوان سومین کشور وارد کننده نفت از ایران، وابستگی خود به نفت جمهوری اسلامی را کم کند.

این ادعا در حالی است که مقام های این کشور در گفتگوهای خود با مقام های آمریکایی از آنها خواسته بودند تا ژاپن را در تحریم های نفتی ایران مستثنی کنند.

هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا نیز در سخنان چندی پیش خود به روشنی و آشکارا از عدم توانایی برخی متحدین ایالات متحده در شرق آسیا از قطع واردات نفت از ایران سخن بمیان آورد.