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۲۳ اسفند ۱۳۹۰، ۱۲:۱۷

رسانه ها گزارش دادند؛

مواضع ضدایرانی علاوی در آنکارا/ متاسفانه ایران حامی دولت عراق است!

مواضع ضدایرانی علاوی در آنکارا/ متاسفانه ایران حامی دولت عراق است!

رئیس فهرست العراقیه که به ترکیه سفر کرده در اظهاراتی که نشان از ناپختگی وی در عرصه سیاست دارد، از پشتیبانی ایران از دولت عراق ابراز تاسف کرد!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سی ان ان ترک، "ایاد علاوی" که به ترکیه سفر کرده ادعا کرد: ترکیه در امور عراق دخالت نمی کند بلکه  ایران دست به دخالت در عراق می زند.

وی که اخیرا با برخی مقامات ترک دیدار کرده بود، تاکید کرد: می دانم که ترکیه در قبال  آینده منطقه و عراق احساس مسئولیت می کند.

رئیس فهرست العراقیه که اخیرا جریانش به علت ناپختگی سیاسی  چندین بار متحدانش را از پارلمان و هیئت وزیران خارج کرد و سپس آنها را باز گرداند، درباره مسئله دخالت آنکارا در امور عراق که اخیرا به فرخواندن سفیر ترکیه در بغداد منجر شد، اظهار داشت: کسانی که ترکیه را به دخالت در امور عراق متهم می کنند باید این اتهامات را به کسانی که دست به دخالت در امور عراق زده و به آن اسیب می زنند، وارد کنند.

وی افزود: متاسفانه ایران با پشتیبانی از دولت "نوری المالکی" (دولت عراق) در این کشور دخالت می کند  و العراقیه موضع خود را در این زمینه به وضوح گفته است.

سی ان ان ترک در خاتمه این گزارش تصریح کرده است: ترکیه که شانزدهمین اقتصاد برتر دنیاست و دارای اکثریت اهل سنت اما با سیستمی سکولار است در تلاش است به صورت رسمی نقش دیپلماتیک بزرگتری را در خاورمیانه ایفا کند.

کد مطلب 1558927

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