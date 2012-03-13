مواضع ضدایرانی علاوی در آنکارا/ متاسفانه ایران حامی دولت عراق است!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سی ان ان ترک، "ایاد علاوی" که به ترکیه سفر کرده ادعا کرد: ترکیه در امور عراق دخالت نمی کند بلکه ایران دست به دخالت در عراق می زند.

وی که اخیرا با برخی مقامات ترک دیدار کرده بود، تاکید کرد: می دانم که ترکیه در قبال آینده منطقه و عراق احساس مسئولیت می کند.

رئیس فهرست العراقیه که اخیرا جریانش به علت ناپختگی سیاسی چندین بار متحدانش را از پارلمان و هیئت وزیران خارج کرد و سپس آنها را باز گرداند، درباره مسئله دخالت آنکارا در امور عراق که اخیرا به فرخواندن سفیر ترکیه در بغداد منجر شد، اظهار داشت: کسانی که ترکیه را به دخالت در امور عراق متهم می کنند باید این اتهامات را به کسانی که دست به دخالت در امور عراق زده و به آن اسیب می زنند، وارد کنند.

وی افزود: متاسفانه ایران با پشتیبانی از دولت "نوری المالکی" (دولت عراق) در این کشور دخالت می کند و العراقیه موضع خود را در این زمینه به وضوح گفته است.

سی ان ان ترک در خاتمه این گزارش تصریح کرده است: ترکیه که شانزدهمین اقتصاد برتر دنیاست و دارای اکثریت اهل سنت اما با سیستمی سکولار است در تلاش است به صورت رسمی نقش دیپلماتیک بزرگتری را در خاورمیانه ایفا کند.