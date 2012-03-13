تداوم روند نتیجه گیری راه رسیدن نساجی به پلی آف لیگ را هموار می کند

احمد سعادتمند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: پیروزی خانگی هفته گذشته مقابل تربیت یزد که بدون حضور تماشاگران به دست آمد نشان داد طی کردن بخش مهمی از این مسیر طولانی بود که امیدواریم در بازی های باقیمانده بتوانیم نتایج لازم را کسب کنیم.

وی از پرداخت پاداش پنج میلیون ریالی به بازیکنان پس از برتری دو بر صفر مقابل تربیت یزد خبر داد و گفت: مسئولان باشگاه نساجی از هیچ حمایتی برای کسب مجوز صعود به لیگ برتر در انتهای فصل اخیر کوتاهی نخواهند کرد.

مدیرعامل باشگاه نساجی مازندران به دیدار روز جمعه نساجی مقابل ماشین سازی تبریز اشاره کرد و گفت: کادر فنی تیم شناخت مناسبی از میزبان تبریزی دارند و تلاش خواهیم کرد با همت بازیکنان و درایت صحیح مربیان، سه امتیاز این دیدار خارج از خانه را کسب کنیم.

سعادتمند افزود: در صورت کسب برتری در این مسابقه با یک بازی کمتر نسبت به دیگر رقیبان، فاصله خود با تیم صدرنشین جدول را کاهش خواهیم داد و امیدهای تیم برای لیگ برتری شدن بیش از پیش افزایش خواهد یافت.

تیم فوتبال نساجی مازندران، در پایان هفته بیست و یکم دسته اول فوتبال کشور، با 31 امتیاز در رده چهارم جدول رده بندی گروه دوم قرار دارد.

این تیم روز جمعه در تبریز با ماشین سازی این شهر که با 34 امتیاز در رده دوم جدول قرار دارد، مسابقه خواهد داد.

