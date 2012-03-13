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۲۳ اسفند ۱۳۹۰، ۱۱:۳۱

راه اندازی کمپین دائمی محافظان قرآن

راه اندازی کمپین دائمی محافظان قرآن

به همت جوانان فعال جهان اسلام، کمپین دائمی با عنوان محافظان قرآن تشکیل شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، به همت جوانان فعال جهان اسلام، کمپین دائمی با عنوان محافظان قرآن تشکیل شد. این کمپین فعلا در کشورهای هند، پاکستان، افغانستان، ایران و عراق دارای نمایندگانی می باشد.
این سایت فعلا در سه زبان و در روزهای آینده در چهار زبان شروع به فعالیت خواهد کرد.
یکی از فعالیت های اصلی این سایت تنظیم مطالبات حقوقی برای تنظیم دادخواست و کیفر خواست - مطالبه از سازمان های اسلامی در جهت تنظیم پیش نویس قوانین الزام آور بین المللی در مجامعی همچون سازمان ملل و ... - هماهنگ سازی فعالیت های عملی و تجمعات و دیگر جوشش های مردمی منطقه - رصد و مانیتورینگ فعالیت های ضد قرآنی جبهه جهانی کفر به سرکردگی آمریکا، انگلیس و اسرائیل است تا در اقدامی پیشگیرانه و پیگیرانه بتواند سطح این نوع اعمال وقیح را کاهش دهد.
برای دسترسی به این سایت و همچنین امضای دادخواست کمپین در محکومیت جهانی توهین به قرآن علاقه مندان می توانند به سایتhttp://www.quranguardians.com/home.html مراجعه کنند.
کد مطلب 1558970

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