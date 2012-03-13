راه اندازی کمپین دائمی محافظان قرآن

به گزارش خبرگزاری مهر، به همت جوانان فعال جهان اسلام، کمپین دائمی با عنوان محافظان قرآن تشکیل شد. این کمپین فعلا در کشورهای هند، پاکستان، افغانستان، ایران و عراق دارای نمایندگانی می باشد.

این سایت فعلا در سه زبان و در روزهای آینده در چهار زبان شروع به فعالیت خواهد کرد.

یکی از فعالیت های اصلی این سایت تنظیم مطالبات حقوقی برای تنظیم دادخواست و کیفر خواست - مطالبه از سازمان های اسلامی در جهت تنظیم پیش نویس قوانین الزام آور بین المللی در مجامعی همچون سازمان ملل و ... - هماهنگ سازی فعالیت های عملی و تجمعات و دیگر جوشش های مردمی منطقه - رصد و مانیتورینگ فعالیت های ضد قرآنی جبهه جهانی کفر به سرکردگی آمریکا، انگلیس و اسرائیل است تا در اقدامی پیشگیرانه و پیگیرانه بتواند سطح این نوع اعمال وقیح را کاهش دهد.