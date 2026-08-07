استاندار کرمانشاه پایان عملیات اربعین حسینی در استان را اعلام کرد

به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر حبیبی بعد از ظهر جمعه در جمع خبرنگاران، پایان عملیات اربعین حسینی در استان کرمانشاه و دو مرز بین‌المللی خسروی و سومار را اعلام کرد و اظهار داشت: با پایان موج اصلی بازگشت زائران، روند تردد در این مرزها به حالت عادی بازگشته است، هرچند همچنان تعدادی از زائران در مسیر بازگشت به کشور از مرز خسروی هستند و خدمات لازم به آنان ارائه می‌شود.

وی با اشاره به آمار تردد زائران از مرز خسروی افزود: از آغاز عملیات اربعین تاکنون بیش از یک میلیون زائر از مرز بین‌المللی خسروی تردد کرده‌اند که این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، رشد ۶ درصدی را نشان می‌دهد.

استاندار کرمانشاه با بیان اینکه این استان از دیرباز به عنوان «دروازه کربلا» شناخته می‌شود، تصریح کرد: مرز بین‌المللی خسروی قدیمی‌ترین و نزدیک‌ترین مسیر دسترسی به عتبات عالیات است و امسال نیز با برنامه‌ریزی دقیق، همدلی مردم و تلاش شبانه‌روزی اعضای ستاد اربعین، شرایطی فراهم شد تا زائران با امنیت، آرامش و سهولت از این مرز تردد کنند.

حبیبی با اشاره به توسعه زیرساخت‌های ارتباطی استان گفت: از پایتخت تا پارکینگ‌های مرز خسروی مسیر ایمن آزادراهی و بزرگراهی فراهم است و امسال نیز حدود ۲۶۰ کیلومتر از محورهای مواصلاتی استان بهسازی و آسفالت شد تا تردد زائران با کیفیت مطلوب‌تری انجام گیرد.

وی ادامه داد: در ایام اربعین، ۲۴ پارکینگ با ظرفیت ۳۰۰ هزار خودرو همراه با پوشش بیمه‌ای و تأمین کامل امنیت برای زائران آماده‌سازی شد و ۳۶۴ موکب مردمی در استان کرمانشاه و حدود ۴۰۰ موکب در استان دیالی عراق تا کاظمین در مسیر مرز خسروی به زائران خدمت‌رسانی کردند.

رئیس ستاد اربعین استان کرمانشاه با اشاره به تقویت امکانات پایانه مرزی خسروی اظهار کرد: امسال حدود ۶ هزار متر مربع به سایه‌بان‌های پایانه اضافه شد و پارک‌سوار مرز نیز توسعه قابل توجهی یافت تا دسترسی زائران به ناوگان حمل‌ونقل عمومی با سرعت و سهولت بیشتری انجام شود.

حبیبی افزود: با فعال‌سازی تمامی گیت‌های تردد، زائران در کوتاه‌ترین زمان ممکن از مرز عبور کردند، به‌گونه‌ای که متوسط زمان عبور از گیت‌ها به حدود پنج ثانیه رسید که یکی از شاخص‌ترین موفقیت‌های عملیات اربعین امسال بود.

وی با اشاره به راه‌اندازی مرز سومار به عنوان دومین مرز اربعینی استان گفت: با پیگیری‌های مستمر مدیریت استان، حمایت ستاد مرکزی اربعین و همراهی دولت عراق، زیرساخت‌های این مرز طی حدود ۴۰ روز با کار جهادی و شبانه‌روزی آماده شد و سومار توانست نخستین تجربه موفق خدمت‌رسانی به زائران را رقم بزند.

استاندار کرمانشاه خاطرنشان کرد: رضایتمندی زائران و همچنین رئیس ستاد مرکزی اربعین از عملکرد مرز سومار، زمینه‌ساز تصمیم برای طرح موضوع تثبیت این مرز به عنوان تنها مرز جدید اربعینی کشور در نخستین جلسه ستاد مرکزی اربعین خواهد بود تا اعتبارات لازم برای توسعه زیرساخت‌های آن اختصاص یابد.

حبیبی با تأکید بر جایگاه کرمانشاه در خدمت‌رسانی به زائران اربعین اظهار داشت: استان کرمانشاه بزرگ‌ترین میزبان زائران اربعین در کشور است و امسال نیز دست‌کم ۶۰ درصد زائران اربعین از محورهای مواصلاتی این استان به سمت مرزهای خسروی، سومار و مهران تردد کردند.

وی در پایان از همراهی مردم، موکب‌داران، نیروهای نظامی، انتظامی، امدادی، خدماتی و تمامی دستگاه‌های اجرایی قدردانی کرد و گفت: موفقیت عملیات اربعین امسال حاصل همدلی، انسجام و تلاش شبانه‌روزی همه خادمان زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع) بود.