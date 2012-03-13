"میشاییل بالاک" به بازی در خارج از آلمان می اندیشد

به گزارش خبرگزاری مهر، بالاک 35 ساله قرار بود در ماه ژانویه از لورکوزن جدا شود اما اکنون قصد دارد پس از پایان قراردادش، فوتبال خود را در خارج از آلمان پیگیری کند. بالاک در گفتگو با "اسکای اسپورتس" اظهار داشت: هنوز در این خصوص تصمیم قطعی نگرفته ام. اگرچه می خواهم در خارج از آلمان چالشی جدید داشته باشم.

بالاک در سال 2010 پس از چهار سال از چلسی به بایرلورکوزن گذشت اما آنقدر که انتظار می رفت در این تیم موفق نبود. ملی پوش پیشین آلمان گفت: وقتی من تصمیم به بازگشت گرفتم پیشنهادهای دیگری هم داشتم. این موضوع به عشق من به باشگاه لورکوزن بازمی گردد. فکر می کنم مشکلات ارتباطی درون تیمی هم در این تیم وجود داشت.

"میشاییل بالاک" 98 بازی برای تیم ملی آلمان انجام داده و از لیگ های آمریکا، چین و خاورمیانه پیشنهاد دارد.