شهرکهای مشترک مرزی در کشور ایجاد می شود

به گزارش خبرنگار مهر، ایرج موفق پیش از ظهر سه شنبه در مراسم معارفه مدیرعامل جدید شرکت شهرک های صنعتی استان گلستان، همچنین بر آموزش مدیران واحدهای صنعتی تاکید کرد و گفت: تاکنون سه مرکز آموزش علمی کاربردی در مشهد، تهران و تبریز راه اندازی و دمرکز آموزش علمی کاربردی در استان قم نیز در حال نهایی شدن بوده که استان گلستان و سایر استان ها نیز می توانند در این زمینه گام بردارند.

وی افزود: ایجاد بانک اصناف و صنایع کوچک نیز در دستور کار این سازمان قرار گرفته و اقدامات خوبی در این حوزه انجام شده است که پیش بینی می شود در سال 91 با تشکیل این بانک تخصصی، تامین سرمایه واحدهای صنعتی ازطربق صندوق توسعه ملی پوشش داده شود.

معاون صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران با اشاره به توانمندی های صنعتی استان گلستان افزود: استانداری گلستان تاکنون حمایت های خوبی از شهرک ها و نواحی صنعتی استان داشته است که نتیجه این حمایت ها و تعامل سایر دستگاههای اجرایی استان با مدیریت شرکت شهرک های صنعتی موجب شد تا وضعیت قابل قبولی در این حوزه داشته باشیم.

وی از اختصاص 60 میلیارد ریال برای تکمیل زیرساخت های شهرک ها و نواحی صنعتی، تخصیص شش میلیارد و 500 میلیون ریال برای احداث تصفیه خانه گرگان 2 و افزایش یارانه طرح نوسازی استان به عنوان بخشی از حمایت های سازمان صنایع کوچک از شهرک ها و نواحی استان گلستان یاد کرد.

موفق ادامه داد: اختصاص 12 میلیارد ریال برای پروژه نوسازی و تجدید ساختار صنایع از دیگر حمایت های سازمان بوده است.

به گفته وی، طرح نوسازی و تجدید ساختار صنایع، اولویت برای واحدهای مستقر در شهرک ها و نواحی صنعتی است تا از پراکندگی واحدهای صنعتی جلوگیری شود.

معاون صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران اضافه کرد: در عین حال، محدودیتی برای بهره مندی واحدهای خارج از شهرک ها و نواحی صنعتی، بعد از تصویب هیئت مدیره وجود ندارد.

معاون صنایع کوچک سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران از برگزاری نمایشگاههای SME در سال 91 در کشور خبر داد.

وی اظهار داشت: برای این منظور، تفاهم نامه ای با منطقه آزاد قشم منعقد و مقرر شد شرایط ویزه ای درنظر گرفته شود تا اولین نمایشگاه SME در منطقه آزاد قشم دایر شود.

وی افزود: نمایشگاههای SME در مراکز خدمات فناوری و کسب و کار استان ها نیز دایر خواهد شد که البته در زمان حاضر نیز در اغلب استان ها، محصولات صنعتی و تولیدی در مراکز خدمات فناوری و کسب و کار در معرض نمایش گذاشته شده است.

موفق ادامه داد: با توجه به توسعه ای شدن سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایرات، فعالیت ها و اقداماتی در سال 91 در دستور کار این سازمان قرار گرفته است.

وی از صدور خدمات فنی و مهندسی به عنوان یکی از فعالیت های مورد توجه در سال آتی یاد کرد و گفت: با توجه به توانایی که در کشور برای ایجاد شهرک سازی، شهرک های فناوری، مجتمع های خدمات فناوری و کسب و کار و ایجاد مجتمع های آی تی و فاضلاب های صنعتی وجود دارد این سازمان را بر آن داشت تا بعد از طرح در هیئت مدیره، مجوز صدور پروانه فنی و مهندسی در این سازمان از سال 91 آغاز شود.

معاون صنایع کوچک سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران یاداور شد: انتظار است شرکت های استانی، توان و ظرفیت های خود در این زمینه را به سازمان منعکس کنند تا سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران، شهرک سازی و صدور خدمات فنی و مهندسی در زمینه فعالیت های خود را به حوزه کشورهای همسایه انتقال دهد.

وی از توسعه خوشه های صنعتی به عنوان یکی دیگر از فعالیت های سال 91 این سازمان عنوان کرد و اظهار داشت: با پیگیری های به عمل امده ، این سازمان تنها دستگاه اجرایی تحت پوشش وزارت صنعت، معدن و تجارت بود که توانست دو کد اعتباری جدید اخذ کند.

در این مراسم، طی حکمی از سوی معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران، نیما بیرودیان به عنوان مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان گلستان منصوب شد.