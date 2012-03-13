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۲۳ اسفند ۱۳۹۰، ۱۴:۰۰

اعتراف یک شیخ عراقی؛

قاچاق ده ها هزار دلار سلاح به سوریه/ ناامنی در سوریه مهمترین هدف است

قاچاق ده ها هزار دلار سلاح به سوریه/ ناامنی در سوریه مهمترین هدف است

شیخ یک عشیره عراقی برای نخستین بار به قاچاق ده ها هزار دلار سلاح و اعزام صدها تروریست به سوریه برای ایجاد ناامنی در این کشور اعتراف کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سوریه، شیخ یک عشیره عراقی در گفتگو با روزنامه دیلی تلگراف چاپ انگلیس اعتراف کرد که تاکنون به میزان ده ها هزار دلار سلاح به سوریه قاچاق کرده و همچنین صدها فرد مسلح و تک تیرانداز به سوریه اعزام کرده است.

این شیخ عراقی که خواست نامش فاش نشود اظهار داشت: این سلاح ها شامل بیش از صد قبضه کلاشینکف و 50 موشک انداز است که برای ضربه زدن به نیروهای ارتش سوریه به این کشور قاچاق شده است.

اظهارات این شیخ عراقی در حالی مطرح می شود که "نوری المالکی" نخست وزیر عراق اخیرا اعلام کرد که صدها تن از عناصر القاعده با هدف ایجاد ناامنی در سوریه از عراق به این کشور منتقل شده اند.

کد مطلب 1559028

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