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۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۰:۱۴

توقیف شناور حامل محموله ۶۰۰ کیلویی ماهی قاچاق در قشم

توقیف شناور حامل محموله ۶۰۰ کیلویی ماهی قاچاق در قشم

بندرعباس -فرمانده پایگاه دریابانی قشم از توقیف یک فروند شناور حامل ۶۰۰کیلوگرم ماهی قاچاق به ارزش ۳۵میلیارد ریال در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ فیروز طولابی در تشریح این خبر اظهار داشت: مرزبانان پایگاه دریابانی قشم با اقدامات اطلاعاتی از قصد قاچاقچیان برای خروج یک محموله ماهی قاچاق مطلع شده و موضوع را در دستور کار قرار دادند.

وی افزود: دریابانان با بهره‌گیری از منابع اطلاعاتی، موقعیت شناور مورد نظر را شناسایی و در اقدامی به‌موقع آن را توقیف کردند.

فرمانده پایگاه دریابانی قشم تصریح کرد: مأموران در بازرسی از شناور توقیفی، ۶۰۰کیلوگرم ماهی قاچاق کشف کردند که برابر اعلام کارشناسان، ارزش این محموله ۳۵میلیارد ریال برآورد شده است.

سرهنگ "طولابی" خاطرنشان کرد: در این عملیات یک متهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع ذی‌صلاح شد.

کد مطلب 6928197

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