توقیف شناور حامل محموله ۶۰۰ کیلویی ماهی قاچاق در قشم

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ فیروز طولابی در تشریح این خبر اظهار داشت: مرزبانان پایگاه دریابانی قشم با اقدامات اطلاعاتی از قصد قاچاقچیان برای خروج یک محموله ماهی قاچاق مطلع شده و موضوع را در دستور کار قرار دادند.

وی افزود: دریابانان با بهره‌گیری از منابع اطلاعاتی، موقعیت شناور مورد نظر را شناسایی و در اقدامی به‌موقع آن را توقیف کردند.

فرمانده پایگاه دریابانی قشم تصریح کرد: مأموران در بازرسی از شناور توقیفی، ۶۰۰کیلوگرم ماهی قاچاق کشف کردند که برابر اعلام کارشناسان، ارزش این محموله ۳۵میلیارد ریال برآورد شده است.

سرهنگ "طولابی" خاطرنشان کرد: در این عملیات یک متهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع ذی‌صلاح شد.