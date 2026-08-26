  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۰:۱۳

جزئیات رسانه‌های آمریکایی درباره طرح ترور پسر نتانیاهو

جزئیات رسانه‌های آمریکایی درباره طرح ترور پسر نتانیاهو

رسانه های آمریکایی مدعی وجود طرح ترور پسر نتانیاهو در میامی شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از قدس، رسانه های آمریکایی مدعی شدند چند ماه قبل یائیر پسر نتانیاهو در زمان حضور در میامی آمریکا هدف یک طرح ترور از سوی ایران قرار داشت و از وی خواسته شده بود فورا به اراضی اشغالی برگردد.

چند روز قبل نیز بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر درمانده رژیم صهیونیستی، در چرخشی تازه برای فرار از بحران‌های داخلی و شکست‌های پی‌درپی میدانی، مدعی شد که ایران برای ترور یکی از فرزندان او برنامه‌ریزی کرده بود.

بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی مدعی شد که ایران برای ترور یکی از اعضای خانواده او تلاش کرده است.

همزمان شبکه ۱۲ رژیم صهیونیستی گزارش داد، بخش سانسور نظامی این رژیم طی ماه‌های گذشته انتشار جزئیات مربوط به تلاش ایران برای کشتن یکی از فرزندان نتانیاهو را ممنوع کرده بود.

کد مطلب 6928199

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها