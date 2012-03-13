لاریجانی درپی حل قضیه سوال از رئیس جمهور است

علی اصغر زارعی در پاسخ به خبرنگار پارلمانی مهر در رابطه با نظر رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص ابهامات سوال از رئیس جمهور گفت: ایشان گفتند در هیأت رئیسه ابهام را مطرح می کنیم چون آیین نامه ساکت است هیأت رئیسه باید تصمیم بگیرد.

عضو کمیسیون شوراها و سیاست داخلی مجلس شورای اسلامی در خصوص نظر لاریجانی درباره سوال از رئیس جمهور گفت: رئیس مجلس شورای اسلامی به بنده گفت خودم دنبال این هستم که یک جوری این قضیه را حل کنم.

وی افزود: با پس گرفتن امضای حدود 10 نماینده از طرح سوال از رئیس جمهور تعداد امضاها از حد نصاب افتاده و اگر هیأت رئیسه بپذیرد، سوال منتفی می شود.