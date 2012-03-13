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۲۳ اسفند ۱۳۹۰، ۱۳:۰۱

زارعی در گفتگو با مهر:

لاریجانی درپی حل قضیه سوال از رئیس جمهور است

لاریجانی درپی حل قضیه سوال از رئیس جمهور است

عضو فراکسیون انقلاب مجلس شورای اسلامی در خصوص مذاکرات خود با علی لاریجانی در صحن علنی مجلس درباره سئوال از رئیس جمهور اظهار داشت: لاریجانی گفت که خودم به دنبال این هستم که یک جوری این قضیه را حل کنم.

علی اصغر زارعی در پاسخ به خبرنگار پارلمانی مهر در رابطه با نظر رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص ابهامات سوال از رئیس جمهور گفت: ایشان گفتند در هیأت رئیسه ابهام را مطرح می کنیم چون آیین نامه ساکت است هیأت رئیسه باید تصمیم بگیرد.

عضو کمیسیون شوراها و سیاست داخلی مجلس شورای اسلامی در خصوص نظر لاریجانی درباره سوال از رئیس جمهور گفت: رئیس مجلس شورای اسلامی به بنده گفت خودم دنبال این هستم که یک جوری این قضیه را حل کنم.

وی افزود: با پس گرفتن امضای حدود 10 نماینده از طرح سوال از رئیس جمهور تعداد امضاها از حد نصاب افتاده و اگر هیأت رئیسه بپذیرد، سوال منتفی می شود.

کد مطلب 1559096

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