استقبال نمادین از نخستین مسافران تهران اول فروردین برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، صفرعلی براتلو ظهر سه شنبه در مراسم ستاد سفرهای نوروزی که در محل استانداری تهران برگزار شد، گفت: مراسم استقبال از این مسافران با حضور اعضای ستاد سفرهای نوروزی در اتوبان قم انجام می شود.

وی با تأکید بر اینکه نگاه طرح نوروزی استان تهران یک نگاه فرابخشی است، افزود: ستاد تسهیلات سفرهای نوروزی در تمام شهرستانهای استان تهران فعال شده است.

تخفیف 40 درصدی هتلهای تهران

این مسئول با بیان اینکه تهران آمادگی کامل برای پذیرایی از میهمانان نوروزی دارد، یادآور شد: هتلهای تهران به مسافران نوروزی 40 درصد تخفیف می دهند.

وی افزود: از دوم فروردین ماه هر روز در کاخ موزه نیاوران با همت سازمان ایرانگردی و جهانگردی برنامه های فرهنگی مرتبط با نوروز برگزار می شود.

براتلو بیان کرد: ستاد تسهیلات سفرهای نوروزی استان تهران بر آن است که پایتخت را به عنوان مقصد گردشگری به هم میهنان معرفی کند و در این زمینه برنامه های اطلاع رسانی گسترده ای را نیز پیش بینی کرده است.

تورهای شهرستان گردی در پایتخت تشکیل شد

وی از برگزاری تورهای شهرستان گردی در استان از طرف سازمان ایرانگردی و جهانگردی در ایام تعطیلات نوروزی خبر داد و اضافه کرد: این تورها از شهر تهران به شهرستانهای اطراف استان انجام شده و مسیرهای تاریخی و تفریحی را برای مشاهده مسافران انتخاب می کنند.

قائم مقام ستاد تسهیلات سفرهای نوروزی استان تهران اظهار داشت: شهروندان می توانند برای دریافت برنامه های دقیق تورها به سایت سازمان ایرانگردی و جهانگردی استان تهران مراجعه کنند.