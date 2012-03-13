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۲۳ اسفند ۱۳۹۰، ۱۳:۳۸

باجلان:

گزارش مهر نتیجه داد/ بخاریهای نفتی ‌مدارس فریدن تعویض می‌شود

گزارش مهر نتیجه داد/ بخاریهای نفتی ‌مدارس فریدن تعویض می‌شود

اصفهان - خبرگزاری مهر: معاون آموزش ابتدایی اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان گفت: گزارش خبرگزاری مهر تأثیرگذار بود و بخاریهای نفتی ‌مدارس فریدن تعویض می‌شود.

نجمیه باجلان در حاشیه نشست مطبوعاتی مسئولان آموزش و پرورش استان اصفهان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این گزارش سبب شد تا مسئولان از وجود خطرات در مدارس منطقه فریدن که هنوز گاز ندارند، آگاهی یابند.

وی افزود: گزارش خبرگزاری مهر در تاریخ دوم اسفندماه جاری با عنوان «بخاری‌های نفتی دستان کودکان "هندوکش" را گرم نمی‌کند» که بازتاب گسترده‌ای داشت، نتیجه داد و برای سال جدید تمهیدات ویژه‌ای برای مدرسه هندوکش و سایر مدارس منطقه اندیشیده شد.

معاون آموزش ابتدایی اداره کل آموزش و پرورش استان اصفها تصریح کرد: هفته پیش قسمت ارزیابی آموزش و پرورش استان، نامه‌ای به صورت شکایت روی کارتابل من ارسال کرد تا وضعیت این منطقه بررسی شود.

وی با اشاره به اینکه کارشناسان برای تحقیقات به این منطقه رفتند تا گزارشی از فعالیتهای انجام شده در این منطقه را ارائه دهند، ادامه داد: فرصتی به منطقه داده‌ایم تا تمهیداتی برای بهبود منطقه داشته باشند و ممکن است که بخاریهای نفتی را نیز تعویض کنند.

باجلان بیان داشت: گزارش خبرگزاری مهر سبب خیر شد و مسئولان منطقه و آموزش و پرورش را به فکر انداخت.

وی گفت: امیدوارم بتوانیم به گونه‌ای موثر باشیم که سال آینده تغییر در مدرسه روستای هندوکش و سایر مدارس منطقه فریدن حس شود.

مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان نیز در نشست خبری امروز خود از خبرنگار مهر برای انتشار این خبر و آگاه کردن مسئولان آموزش و پرورش از وضعیت چنین مدارس محرومی قدردانی کرد.

کد مطلب 1559161

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