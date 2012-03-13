عیدی خانوارهای تحت حمایت کمیته امداد رباط کریم پرداخت شد

حسین محمدی عنوان کرد: تعداد دو هزار و 159 خانوار تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی (ره) رباط کریم هستند که پرداخت بن نقدی به آنها با اعتباری بالغ بر 630 میلیون ریال صورت گرفته است.

این مسئول اظهار داشت: افراد دریافت کننده این بن شامل 632 خانوار از مددجویان طرح شهید رجایی، یک هزار و 412 خانوار از مددجویان عادی و 115 خانوار نیز از مددجویان موردی و چند خدمتی هستند.

وی افزود: تمام تلاش ما بر این است که بتوانیم هرچه بیشتر و بهتر نیازهای افراد تحت پوشش خود را برطرف کنیم.

شهریاریها در صدر جدول گروهی مسابقات فوتسال دسته یک بانوان



صدر جدول گروهی مسابقات دسته یک فوتسال بانوان کشور در دستان بانوان فوتسالیست هیئت فوتبال شهریار قرار گرفت.



تیم فوتسال بانوان در افتخاری دیگر توانست صدر نشین گروه خود، تیم شمشاد دلیجان را با اقتدار کامل و نتیجه ۹ بر ۲ شکست داده و صدر جدول گروهی را از آن خود کند.