به گزارش خبرگزاری مهر، مسئول سازمان بسیج ورزشکاران سپاه علی ابن ابیطالب(ع) قم بیان کرد: بسیج ورزشکاران همه ساله در چنین ایامی برنامه‌ اعزام ورزشکاران قهرمان رشته‌های مختلف ورزشی استان قم را برنامه‌ریزی می‌کند و بر همین اساس امسال قهرمانان و ورزشکاران رشته‌های مختلف ورزش استان قم به مناطق عملیاتی جنوب کشور اعزام می‌شوند.



داود ‌هاشمی ادامه داد: ورزشکاران اعزامی شامل قهرمانان ورزش استان قم در رشته‌های مختلف هر دو بخش آقایان و بانوان هستند که در سال ۱۳۹۰ در عرصه‌ رقابت‌های قهرمانی کشور و میادین بین‌المللی، آسیایی و جهانی موفق به کسب مقام شده‌اند.



وی اظهار داشت: بازدید از یادمان‌های شهدای فتح المبین، فکه، چذابه، هویزه، طلائیه، مناطق عملیاتی رمضان، والفجر هشت و کربلای پنج، همراه با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای جنگ تحمیلی از برنامه‌های مهم این سفر معنوی است.



مسئول سازمان بسیج ورزشکاران سپاه علی ابن ابیطالب(ع) در مورد تأثیر اعزام کاروان‌ها به مناطق راهیان‌نور اضافه کرد: مشاهده رشادت‌های رزمندگان در شرایط جنگ تحمیلی سبب افتخار هر ایرانی می‌شود و باید با انجام کار‌ها و اقدامات فرهنگی روحیه بسیجی، ایثار و گذشت را در جامعه حفظ کنیم.



اعزام ۵۰۰ نفر از خانواده شهدا و ایثارگران به مناطق عملیاتی جنوب



رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران استان قم بیان کرد: حرکت راهیان نور و بازدید از مناطق جنگی هر ساله خیل کثیری از مشتاقان به فرهنگ ایثار و شهادت را به مناطق جنوب کشور می‌کشاند.



محمدکاظم‌پور امینی ادامه داد: بازدید از مناطقی که دلاور مردان میهنمان در آن ایستادگی کردند، به شهادت رسیدند و یا به فیض جانبازی نائل آمدند، برای بسیاری از مردم کشورمان سبب انس بیشتر با ارزش‌ها در آغاز هر سال جدید می‌شود.



وی ابراز داشت: بنیاد شهید و امور ایثارگران قم هر سال در قالب کاروانی والدین، همسران و فرزندان شهدا را به این سرزمین‌ها اعزام می‌کند



رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران استان قم ادامه داد: حضور فرزندان شهدا در مناطق عملیاتی هشت سال دفاع مقدس سبب می‌شود این جوانان به زحماتی که پدرانشان متحمل شده‌اند، آگاه شده و راه آنان را با صلابت بیشتر ادامه دهند.



تاثیرگذاری عمیق اردوهای راهیان نور بر نسل سوم



معاون فرهنگی اجتماعی سپاه علی بن ابیطالب(ع) در حاشیه اعزام کاروان‌های راهیان نور به مناطق عملیاتی جنوب با اشاره به ضرورت برگزاری اردوی راهیان نوربا اشاره به سخن بنیان‌گذار انقلاب اسلامی مبنی بر اینکه دوران مقدس گنج است و باید آن را استخراج کرد، بیان کرد: استخراج از این دوران‌‌ همان انتقال ارزش‌های موجود به نسل‌های آینده است.



احمد حسینی گفت: بخشی از ارزش‌های این دوران از طریق فیلم، کتاب و محاوره به نسل‌های فعلی منتقل شد اما دیدن و حضور در مکان و موقعیتی که شهدا در‌ آن قرار گرفتند می‌تواند ایثار و فداکاری آن‌ها را در ذهن و باور جوانان نهادینه سازد.



معاون فرهنگی اجتماعی سپاه علی بن ابیطالب(ع) ابراز داشت: به نظر می‌رسد مهم‌ترین راهکار برای انتقال فرهنگ ایثار و شهادت، بازدید از مکان‌هایی است که شهدا در آن نقش‌آفرینی کرده‌اند.



وی با بیان اینکه باید تلاش شود دوران طلایی دفاع مقدس برای همیشه زنده بماند، اضافه کرد: این یک وظیفه همگانی است که یاد ۳۰۰ هزار شهیدی که در این دوران به شهادت رسیدند، زنده نگاه داشته شود.



حضور یک خبرنگار در هر کاروان



مسئول روابط عمومی سپاه علی‌ بن‌ ابیطالب (ع) با اشاره به اعزام کاروان‌های راهیان نور به مناطق عملیاتی جنوب کشور، اظهار داشت: از سال گذشته اعزام خبرنگاران بسیجی به منظور پوشش شایسته اخبار کاروان‌های راهیان نور آغاز شد تا زوایای این رویداد بزرگ فرهنگی و معنوی برای مردم بازگو شود.



حسن زارعی افزود: سال گذشته ۲۵ خبرنگار به مناطق عملیاتی هشت سال دفاع مقدس اعزام شده و اخبار کاروان‌های راهیان نور را در رسانه‌ها انعکاس دادند.



وی ابراز داشت: امسال نیز بر اساس هماهنگی‌های صورت گرفته، برای هر کاروان حضور یک خبرنگار قطعی شده است و بیش از ۳۰ خبرنگار نیز در قالب کاروان‌های بسیج مهندسین، دانشجویی، اساتید، ورزشکاران و نواحی سه‌گانه بسیج سپاه علی‌ بن‌ ابیطالب(ع) به مناطق عملیاتی هشت‌سال دفاع مقدس اعزام خواهند شد.



مسئول روابط عمومی سپاه علی‌ بن‌ ابیطالب(ع) ادامه داد: اقدام جدیدی که روابط عمومی سپاه علی‌ بن‌ ابیطالب(ع) انجام داده است، تشکیل ستاد خبری راهیان نور به منظور انسجام در اطلاع‌رسانی این رویداد است.

