افتتاح مرکز خدمات جامع سلامت رضوان با حضور معاون رییس جمهور

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالکریم حسین‌زاده معاون رئیس‌جمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم کشور صبح شنبه در ادامه سفر یکروزه خود به بخش کالپوش در شهرستان میامی واقع در شرقی ترین نقطه استان سمنان در مراسم افتتاح مرکز خدمات جامع سلامت رضوان حضور یافت.

در این مراسم همچنین نماینده شاهرود و میامی در مجلس شورای اسلامی، استاندار سمنان، جمعی از مدیران استانی و شهرستانی و همچنین کادر بهداشت و درمان مستقر در کالپوش حضور داشتند.

محمد حسن امامیان رئیس دانشگاه علوم پزشکی شاهرود در این مراسم اعلام کرد: مرکز خدمات جامع سلامت رضوان با هدف توسعه خدمات حوزه بهداشت و درمان و مراقبت و مشاوره از امروز رسماً کار خود را آغاز می کند.

امامیان همچنین اعلام کرد: با اعتباری بالغ بر ۵۰ میلیارد تومان و در زیربنای 830 مترمربع احداث شده و نقش مهمی در ارتقای کیفی و کمی خدمات به مردم منطقه دارد.

وی درباره کارکرد های این مرکز جامع سلامت افزود: خدمات آن شامل مراقبت‌های اولیه سلامت، واکسیناسیون، مراقبت مادران و کودکان، سلامت سالمندان، آزمایشگاه، داروخانه، دندانپزشکی و آموزش سلامت است.

گفتنی است حسین زاده در سفر یک روزه خود به کالپوش در مراسم افتتاح رسمی آموزش و پرورش بخش کالپوش نیز حضور یافت وی قرار است در مراسم بهره برداری طرح آبرسانی در کالپوش نیز حضور یابد.