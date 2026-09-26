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۴ مهر ۱۴۰۵، ۱۱:۱۷

آغاز کشت چغندرقند در بیش از ۵ هزار هکتار از اراضی کشاورزی دزفول

آغاز کشت چغندرقند در بیش از ۵ هزار هکتار از اراضی کشاورزی دزفول

دزفول- مدیر جهاد کشاورزی دزفول از آغاز عملیات کشت محصول چغندرقند در سطح بیش از ۵ هزار هکتار از اراضی کشاورزی این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، بهروز قمرزاده پیش از ظهر امروز شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: عملیات کشت چغندرقند با برنامه‌ریزی‌های صورت‌گرفته در شهرستان دزفول آغاز شده است و بر اساس پیش‌بینی‌ها، سطح زیر کشت این محصول از ۵ هزار هکتار فراتر می‌رود.

وی افزود: با توجه به اهمیت تأمین نیازهای صنایع قند و شکر کشور و همچنین بهره‌وری مناسب این محصول در تناوب زراعی، هماهنگی‌های لازم با کشاورزان منطقه برای تسریع در روند کاشت انجام شده است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان دزفول بیان کرد: تاکنون ۷۸۰ هکتار از اراضی شهرستان دزفول به زیر کشت چغندرقند رفته است و روند کاشت با نظارت کارشناسان جهاد کشاورزی همچنان ادامه دارد.

کد مطلب 6958874

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