به گزارش خبرنگار مهر، معصومه عسگری، صبح شنبه، در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: پایش مستمر عملکرد ایستگاه سنجش آلودگی هوا و صحت فعالیت تجهیزات و ثبت دادههای آلایندهها، از موضوعات مورد توجه این اداره است.
وی افزود: در جریان بررسیهای انجامشده، نقص برخی تجهیزات سنجش ذرات معلق شناسایی و با پیگیریهای انجامشده، تجهیزات معیوب تعویض و مشکلات فنی ایستگاه برطرف شد.
سرپرست اداره حفاظت محیط زیست رباطکریم ادامه داد: پس از انجام اقدامات فنی و بهروزرسانی تجهیزات، ایستگاه سنجش آلودگی هوای رباطکریم در شهریورماه و پیش از آغاز فصل پاییز، مجدداً فعال شد.
عسگری با اشاره به امکان دسترسی عمومی به اطلاعات کیفیت هوا گفت: شهروندان میتوانند اطلاعات مربوط به ذرات معلق و شاخصهای کیفیت هوا را از طریق اپلیکیشن مربوطه مشاهده و از آخرین وضعیت ثبتشده مطلع شوند.
وی خاطرنشان کرد: فعالیت صحیح ایستگاههای سنجش آلودگی هوا نقش مهمی در پایش مستمر کیفیت هوا، ثبت دادههای قابل اتکا و بررسی روند تغییرات آلایندهها دارد.
سرپرست اداره حفاظت محیط زیست رباطکریم تأکید کرد: رفع بهموقع نواقص و استمرار فعالیت تجهیزات پایش با جدیت دنبال میشود تا امکان رصد دقیقتر کیفیت هوای شهرستان و دسترسی شهروندان به اطلاعات فراهم باشد.
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