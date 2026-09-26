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۴ مهر ۱۴۰۵، ۱۱:۱۹

ایستگاه سنجش آلودگی هوای رباط‌کریم دوباره فعال شد

ایستگاه سنجش آلودگی هوای رباط‌کریم دوباره فعال شد

رباط‌کریم- سرپرست اداره حفاظت محیط زیست رباط‌کریم از رفع نقص تجهیزات و فعال‌سازی دوباره ایستگاه سنجش آلودگی هوای این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، معصومه عسگری، صبح شنبه، در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: پایش مستمر عملکرد ایستگاه سنجش آلودگی هوا و صحت فعالیت تجهیزات و ثبت داده‌های آلاینده‌ها، از موضوعات مورد توجه این اداره است.

وی افزود: در جریان بررسی‌های انجام‌شده، نقص برخی تجهیزات سنجش ذرات معلق شناسایی و با پیگیری‌های انجام‌شده، تجهیزات معیوب تعویض و مشکلات فنی ایستگاه برطرف شد.

سرپرست اداره حفاظت محیط زیست رباط‌کریم ادامه داد: پس از انجام اقدامات فنی و به‌روزرسانی تجهیزات، ایستگاه سنجش آلودگی هوای رباط‌کریم در شهریورماه و پیش از آغاز فصل پاییز، مجدداً فعال شد.

عسگری با اشاره به امکان دسترسی عمومی به اطلاعات کیفیت هوا گفت: شهروندان می‌توانند اطلاعات مربوط به ذرات معلق و شاخص‌های کیفیت هوا را از طریق اپلیکیشن مربوطه مشاهده و از آخرین وضعیت ثبت‌شده مطلع شوند.

وی خاطرنشان کرد: فعالیت صحیح ایستگاه‌های سنجش آلودگی هوا نقش مهمی در پایش مستمر کیفیت هوا، ثبت داده‌های قابل اتکا و بررسی روند تغییرات آلاینده‌ها دارد.

سرپرست اداره حفاظت محیط زیست رباط‌کریم تأکید کرد: رفع به‌موقع نواقص و استمرار فعالیت تجهیزات پایش با جدیت دنبال می‌شود تا امکان رصد دقیق‌تر کیفیت هوای شهرستان و دسترسی شهروندان به اطلاعات فراهم باشد.

کد مطلب 6958878

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