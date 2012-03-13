به گزارش خبرنگارمهر، در جلسه امروز شورای شهر بررسی لایحه نحوه رفع سد معابر عمومی و اشغال پیاده روها و جلوگیری از استفاده غیر مجاز آنها و سایر اماکن عمومی در شهر تهران به تصویب اعضاء شورا رسید .

پروین احمدی نژاد عضو شورای شهر با بیان این که در مورد این افراد باید قانون به گونه ای به تصویب برسد که هم حقوق افرادی که سد معبر کرده اند لحاظ شده و هم حقوق ماموران شهرداری چرا که در برخی موارد این افراد با ماموران شهرداری به نحو نامناسبی برخورد می کنند گفت: البته ماموران شهرداری نیز باید مطابق با قانون با این افراد برخورد کنند و در این مورد به کرامت انسانی آنها لطمه ای وارد نکنند.

در ادامه خسرو دانشجو سخنگوی شورای شهر تاکید کرد: ما در این لایحه مصوبه ای در مورد رعایت حقوق هم افرادی که به سد معبر می پردازند و هم ماموران شهرداری در نظر گرفتیم که حقوق هر دو طرف به طور یکسان در نظر گرفته شود.

معصومه آباد عضو شورای شهر تهران نیز خاطرنشان کرد: برخوردهای ماموران شهرداری با متخلفین باید در چهارچوب ضوابط مشخص به انجام رسد.

تقوی معاون حقوقی و نماینده شهرداری تهران در شورای شهر نیز با بیان اینکه ممانعت، جلوگیری و برخورد با متخلفین و کسانیکه به سد معبر می پردازند از تکالیف شهرداری است ، اظهار کرد: به طور مثال بانوانی درمترو به دست فروشی می پردازند که شهرداری با این افراد برخورد می کند چرا که بر اساس قانون این کار تخلف محسوب می شود و اجرای قانون با توجه به وضعیت امروز جامعه از ضروریات است.

وی افزود: شهرداری تهران با هدف حمایت از بانوان سرپرست خانوار تاکنون به برپایی تعداد زیادی بازارچه های فروش انواع مختلف کالاها پرداخته و هم اکنون تعداد زیادی از بانوان تحت عنوان زنان سرپرست خانوار توسط شهرداری تهران به اشتغال میشغولند.

در ادامه مرتضی طلایی رئیس کمیسیون فرهنگی شورای شهر با بیان اینکه سد معبر وجوه مختلفی دارد ، اظهار کرد: هم اکنون در سطح شهر بخش قابل توجهی از اماکن عمومی و فروشگاه ها در پیاده روها به سد معبر می پردازند و یک وجه سد معبر دست فروش ها هستند.

وی با اشاره به اینکه هنگامیکه خواستیم عبور و مرور موتورسیکلت ها را در پیاده روها ممنوع کنیم برای موتورسوراران پارکینگ احداث کردیم، گفت: در بحث سد معبر نیز باید جایگزینی هایی در نظر گرفته شود به طور مثال در شهرهای پیشرفته دنیا همچون پاریس نیز نقاطی برای دست فروشان دیده شده و یا در روزهایی خاص همچون شنبه بازار و یا یکشنبه بازارها دست فروشان می توانند به فروش کالاهایشان بپردازند.

وی خاطرنشان کرد: اگر شهرداری بتواند در قیاس محله ای فضاهایی را برای این امر اختصاص دهد و بازارچه های محله ای به وجود آورد بسیاری از دست فروش ها به این بازارچه ها منتقل می شوند.

طلایی افزود: امروز ما نمی توانیم در برابر حجم بیکاری در جامعه سکوت کنیم و این واقعیت جامعه است و بسیاری از افراد جامعه دو شغله و سه شغله هستند.

عضو شورای شهر تهران اضافه کرد: شهر تهران دارای 374 محله است و اگر هر محله یک بازارچه با هدف جمع آوری دست فروش ها از سطح معابر ایجاد کند، این مشکل به شکل مطلوب مرتفع می شود.

در ادامه علیرضا دبیر عضو هیات رئیسه شورای شهر گفت: بحث درآمد پایدار و ناپایدار مطرح است باید شغل پایدار همراه با حق بیمه درنظر گرفته شود و اگر قراراست بازارچه هایی در این خصوص ایجاد شود باید کار کارشناسی شده پیرامون آن به انجام رسد و با همکاری وزارت کار و تشکل های مردم نهاد این اقدام اجرا شود.

در ادامه معصومه ابتکار رئیس کمیسیون محیط زیست شورای شهر خاطرنشان کرد: لایحه نحوه سد معابر عمومی و جلوگیری از آن به ساختمان های نیمه کاره و رها شده نیز مربوط می شود که گاه دو تا سه سال ساختمان های نیمه کاره باقی می مانند و این امر غیر قابل تحمل است و باید برای این مشکل نیز تمهیدات لازم در نظر گرفته شود.