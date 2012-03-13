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۲۳ اسفند ۱۳۹۰، ۱۵:۱۵

کر:

2500 آق قلایی به مناطق عملیاتی اعزام می شوند

2500 آق قلایی به مناطق عملیاتی اعزام می شوند

آق قلا - خبرگزاری منهر: فرماندار شهرستان آق قلا، گفت: سهمیه شهرستان برای اعزام به مناطق عملیاتی دو هزار و 500 نفر اعلام شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، حاجی گلدی کر بعد از ظهر سه شنبه در  دومین جلسه هماهنگی کاروان های راهیان نور شهرستان افزود: با توجه به امکانات شهرستان این زائران با 15  دستگاه اتوبوس اعزام خواهند شد.

وی اظهار داشت: ترویج فرهنگ شهادت و انس  نسل جوان  با روحیه شهادت طلبی و ایثار و فرهنگ شهادت تنها با اجرای راهیان نور امکان پذیر است.
 
وی گفت: حضور نسل جوان در مناطق دفاع مقدس جهت گسترش فرهنگ ایثار و شهادت همواره مورد تاکید  رهبر معظم انقلاب بود ه  و هدف از تشکیل ستاد راهیان‌نور نیز لبیک به فرمایشات رهبری است.
 
وی افزود: برگزاری این اردوها  نسل های جوان در مقابل توطئه های دشمن به ویژه در بخش شبیخون فرهنگی بیمه می کند و نسل جوان  با  فرهنگ هشت سال مقاومت و ایثار و دفاع از کشور عزیز اسلامی آشنا می شوند.

فرماندار شهرستان آق قلا با بیان این مطلب که شهدا میزبان کاروان راهیان  نور هستند افزود :بازدید از مناطق جنگی تاثیر معنوی مثبتی در جامعه بخصوص نسل جوان می گذارد و در حقیقت اعزام جوانان به راهیان نور ایجاد تحول در افکار و اندیشه های جوان است.

در این نشست پس از بحث و تبادل نظر تصمیماتی پیرامون اعزام هر چه باشکوه تر علاقمندان به مناطق عملیاتی جنوب اخذ شد.
کد مطلب 1559281

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