2500 آق قلایی به مناطق عملیاتی اعزام می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، حاجی گلدی کر بعد از ظهر سه شنبه در دومین جلسه هماهنگی کاروان های راهیان نور شهرستان افزود: با توجه به امکانات شهرستان این زائران با 15 دستگاه اتوبوس اعزام خواهند شد.

وی اظهار داشت: ترویج فرهنگ شهادت و انس نسل جوان با روحیه شهادت طلبی و ایثار و فرهنگ شهادت تنها با اجرای راهیان نور امکان پذیر است.



وی گفت: حضور نسل جوان در مناطق دفاع مقدس جهت گسترش فرهنگ ایثار و شهادت همواره مورد تاکید رهبر معظم انقلاب بود ه و هدف از تشکیل ستاد راهیان‌نور نیز لبیک به فرمایشات رهبری است.

وی افزود: برگزاری این اردوها نسل های جوان در مقابل توطئه های دشمن به ویژه در بخش شبیخون فرهنگی بیمه می کند و نسل جوان با فرهنگ هشت سال مقاومت و ایثار و دفاع از کشور عزیز اسلامی آشنا می شوند.



فرماندار شهرستان آق قلا با بیان این مطلب که شهدا میزبان کاروان راهیان نور هستند افزود :بازدید از مناطق جنگی تاثیر معنوی مثبتی در جامعه بخصوص نسل جوان می گذارد و در حقیقت اعزام جوانان به راهیان نور ایجاد تحول در افکار و اندیشه های جوان است.



در این نشست پس از بحث و تبادل نظر تصمیماتی پیرامون اعزام هر چه باشکوه تر علاقمندان به مناطق عملیاتی جنوب اخذ شد.