الجزیره: درباره تأثیرگذاری فشار اقتصادی بر ایران تردید وجود دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، ایهاب العبسی خبرنگار شبکه الجزیره در واشنگتن تاکید کرد که دولت آمریکا سقف خواسته های خود را در خصوص تحریم های ایران افزایش داده و امید دارد محاصره دریایی در کنار فشار اقتصادی باعث شود تهران به پذیرش یک توافق روی آورد.

وی اضافه کرد: این در حالی است که شک و تردیدهایی در آمریکا در خصوص میزان تأثیرگذاری این سیاست وجود دارد به ویژه آن که ایران روابط اقتصادی خاصی با چین به عنوان بزرگترین شریک تجاری و وارد کننده نفت این کشور دارد.

خبرنگار الجزیره تصریح کرد: سؤالاتی در آمریکا در خصوص این که تحریم های مذکور نهادهای مالی چین را نیز در بر خواهد گرفت یا خیر مطرح شده است.

پیشتر روزنامه رأی الیوم در این خصوص نوشته بود که ایران نزدیک به پنج دهه تجربه مقابله با تحریم‌ها دارد و از طریق روابط اقتصادی با چین و روسیه و شبکه‌های مالی و تجاری جایگزین می‌تواند بخشی از فشارها را خنثی کند. تحریم‌ها ممکن است هزینه‌های جهانی، به‌ویژه در بازار انرژی و تنگه هرمز، را افزایش دهند.