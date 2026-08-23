به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، مهدی پیرصالحی، در پیامی به مناسبت روز پزشک، با اشاره به جایگاه پزشکی در جهان امروز گفت: پزشکی از روزگاران کهن تا عصر پزشکی دقیق، ژن‌درمانی و هوش مصنوعی، همواره یک غایت را پیش چشم داشته است؛ کاستن از رنج انسان و پاسداری از جان او. پزشکی امروز تنها دانش تشخیص و درمان نیست، بلکه پیوندی میان علم، فناوری، اخلاق، سیاستگذاری و عدالت در سلامت است.

وی افزود: پزشکی در ایران معنایی فراتر نیز دارد؛ معنای ایستادن در کنار انسان در هنگامه‌ای که روزگار دشوار می‌شود و خطر، فاصله میان وظیفه و فداکاری را از میان برمی‌دارد. پزشکان در سال‌های دفاع مقدس و جنگ تحمیلی هشت‌ساله، در بیمارستان‌های صحرایی و مراکز درمانی، در نزدیک‌ترین فاصله با میدان نبرد به استقبال رنج مجروحان رفتند و شماری از آنان جان خود را در این راه فدا کردند.

رئیس سازمان غذا و دارو ادامه داد: پس از آن نیز پزشکان جهادگر در دورترین مناطق کشور، پزشکان و کادر درمان در حوادث و بلایا و مدافعان سلامت در روزهای دشوار همه‌گیری کرونا، همان عهد را ادامه دادند. در جنگ‌های ۱۲ روزه و ۴۰ روزه نیز جامعه پزشکی بار دیگر نشان داد که بیمارستان و اورژانس در سخت‌ترین لحظات چراغ خود را خاموش نمی‌کنند و مسئولیت پزشک در برابر رنج انسان، تعطیل‌بردار نیست.

پیرصالحی با گرامیداشت شهدای سلامت، به‌ویژه پزشکان شهید، تصریح کرد: آنان به ما آموختند که سوگند پزشکی، الفاظی برای آغاز یک حرفه نیست، بلکه پیمانی با جان انسان است؛ پیمانی برای آنکه در هنگامه خطر، اگر همه راه‌ها به سوی آسودگی می‌روند، پزشک راهی را برگزیند که به سوی بیمار ختم می‌شود.

وی با اشاره به تحولات پزشکی در جهان اظهار کرد: پزشکی امروز با چالش‌هایی همچون سالمندی جمعیت، بیماری‌های مزمن، مقاومت میکروبی، هزینه‌های فزاینده فناوری، بحران‌های اقلیمی و اختلالات زنجیره تأمین روبه‌روست و پزشک معاصر باید همزمان دانشمند، تصمیم‌گیر، ارتباط‌گر، مدافع حقوق بیمار و عضو مسئول تیم سلامت باشد و تصمیمات خود را بر پایه شواهد علمی، تجربه و کرامت بیمار اتخاذ کند.

رئیس سازمان غذا و دارو تأکید کرد: ایمنی بیمار باید در مرکز تصمیمات نظام سلامت قرار گیرد و پزشک یکی از حلقه‌های مهم زنجیره سیاستگذاری دارویی است. تجویز منطقی، توجه به اثربخشی و ایمنی دارو و استفاده مسئولانه از منابع سلامت، بخشی از مسئولیت حرفه‌ای پزشک در برابر بیمار و جامعه است.

پیرصالحی با اشاره به نقش فناوری و هوش مصنوعی در آینده پزشکی گفت: فناوری می‌تواند چشم پزشک را تیزتر و تصمیم او را دقیق‌تر کند، اما هرگز جای وجدان و مسئولیت انسانی پزشک را نمی‌گیرد. آینده مطلوب، آینده‌ای است که در آن پزشک با بهره‌گیری هوشمندانه از فناوری، تصمیمی دقیق‌تر، ایمن‌تر و در عین حال انسانی‌تر اتخاذ کند.

وی افزود: آینده سلامت ایران در گرو پیوند دانش پزشکی با پژوهش، سیاستگذاری مبتنی بر شواهد، تنظیم‌گری هوشمند، فناوری، تولید دانش‌بنیان و عدالت در دسترسی است و این مسیر بدون حضور و همراهی جامعه پزشکی پیموده نخواهد شد.

پیرصالحی در پایان پیام خود با گرامیداشت یاد حکیم ابوعلی سینا و تمامی شهدای سلامت و تبریک روز پزشک به پزشکان، استادان، پژوهشگران و فعالان عرصه پزشکی کشور گفت: امروز در برابر همه پزشکانی که در روزهای آرام و بحران، از جبهه‌های دفاع مقدس تا مناطق محروم، از روزهای سخت کرونا تا جنگ‌های ۱۲ و ۴۰ روزه، در کنار مردم ایستادند، سر تعظیم فرود می‌آوریم. آنان که در سخت‌ترین لحظات به سوی رنج انسان رفتند، با جان خویش معنای بلند سوگند پزشکی را به تصویر کشیدند؛ چرا که روز پزشک، روز پاسداشت علم، اخلاق، ایثار و عهدی است که پزشک با جان انسان می‌بندد.