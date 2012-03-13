اخبار ورزشی فارس

به گزارش خبرگزاری مهر، امین رضا مرادی در مسابقات کشوری ورزشهای پهلوانی و زورخانه ای موفق به کسب مدال طلای رشته کباده شد.
مسابقات کشوری هنرهای زورخانه ای، تیمی زورخانه ای و مرشدی در استان کردستان شهر سنندج برگزار شد و تیم استان فارس در دو رده سنی جوانان و نوجوانان و با 26 ورزشکار شرکت کرد.
در این مسابقات فارس در رده تیمی در بین 21 استان مقام ششم، در رشته کباده مدال طلا ودر رشته سنگ مقام چهارم جوانان و در رشته چرخ مقام پنجم را به دست آورد.
مجامع انتخاباتی هیئتهای شمشیربازی، بوکس و نابینایان برگزار می شود
مجامع انتخاباتی هیئتهای بوکس، شمشیر بازی و نابینایان با حضور مدیر کل ورزش و جوانان فارس و اعضای مجمع برگزار می شود.
مجامع انتخاباتی این هیئتها با حضور نماینده فدراسیون، مدیر کل، اعضای مجمع ( نمایندگان مربیان، داوران، ورزشکاران، باشگاهها و شهرستانها، آموزش و پرورش) و کاندیداها به ترتیب در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه مورخ 24 و 25 اسفند ماه در سالن جلسات اداره کل برگزار می شود.
بر اساس آئین نامه هیئتهای ورزشی، روسای این هیئتها با رای اعضای مجمع برای مدت چهار سال انتخاب خواهند شد.
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