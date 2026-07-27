به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد خبری، همزمان با انتشار مجموعه معرفی کتابهای بخش اقتباسی مسابقه نمایشنامهنویسی بیستمین جشنواره بینالمللی تئاتر مقاومت، تاریخ نهایی ارسال آثار این بخش تا بیستم مهر ۱۴۰۵ اعلام شد.
این مجموعه در پی درخواست نویسندگان با هدف تسهیل فرآیند انتخاب منبع برای نگارش نمایشنامه منتشر شده است تا علاقهمندان به حضور در این بخش، آگاهی دقیقتر و جامعتری از کتابهای معرفیشده به دست آورند و بتوانند متناسب با موضوع، دغدغه و مسیر پژوهشی خود، منبع مناسبتری را انتخاب کنند.
در این مجموعه، هر یک از کتابهای پیشنهادی به همراه معرفی بخشها، فرازها و ظرفیتهای محتوایی آنها ارائه شده است؛ رویکردی که به نویسندگان امکان میدهد آگاهانه از ظرفیتهای موجود برای خلق آثاری منسجمتر و پژوهشمحورتر بهره ببرند.
در ادامه این روند به منظور شناخت دقیقتر ظرفیتهای دراماتیک از هر یک از کتابهای معرفیشده، ۲ فراز دیگر نیز بهصورت جداگانه در کانالهای رسمی، بسترهای داخلی اطلاعرسانی و سایت جشنواره منتشر میشود.
همچنین بهزودی کتاب مرجع دیگری نیز برای نویسندگانی که مایل به نگارش نمایشنامه با موضوع «جنگ رمضان» هستند، معرفی شده و اطلاعات آن بهزودی منتشر میشود.
بیستمین جشنواره بینالمللی تئاتر مقاومت با شعار «ایران، صحنه جاودان مقاومت» به دبیری محمد کاظمتبار از نیمه دوم سال ۱۴۰۴ تا پاییز سال ۱۴۰۵ در سراسر کشور برگزار میشود.
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