حمله مسلحانه طالبان به هیئت دولتی/ برادر کرزای در جمع هیئت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آسوشیتدپرس، صبح امروز شبه نظلمیان طالبان به هیئتی از دولت افغانستان که برای بازدید از منطقه کشتار 16 غیر نظامی افغان به روستایی در اطراف قندهار افغانستان آمده بودند، حمله کردند.

صبح روز یکشنبه یک نظامی آمریکایی با ورود به چند خانه مسکونی در روستای "پنجوایی" در قندهار، به روی ساکنان آن آتش گشود و 16 نفر از جمله چندین زن و کودک را به قتل رساند.

"قیوم کرزای" یکی از برادران "حامد کرزای" رئیس جمهور افغانستان که در میان افراد این گروه اعزامی بود، به خبرنگار آسوشیتدپرس گفت: گروه در حال صحبت با خانواده های قربانیان این حادثه و دلجویی از آنان بود که صدای تیراندازی به این هیئت به گوش رسید.

به گفته وی کسی از این هیئت در این حمله مسلحانه آسیب ندید و همگی به شهر قندهار بازگردانده شدند و تنها یک افسر پلیس زخمی شده است.