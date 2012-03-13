نرخ جدید پارکینگهای شیراز اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا ناصری با بیان اینکه نرخ جدید بر اساس مصوبه شورای اسلامی شهر شیراز و تائید فرمانداری به پارکینگها ابلاغ شده، اظهار داشت: به ازای هر ساعت مازاد بر ورودی از ساعت هفت صبح تا 22 در پارکینگهای روباز 150 تومان و در پارکینگهای مسقف 250 تومان تعیین شده است.

وی ادامه داد: به ازای هر 24 ساعت توقف در پارکینگهای روباز دو هزار و 500 تومان، در پارکینگهای مسقف چهار هزار تومان و نهایتا از ساعت 22 الی هفت صبح به ترتیب 500 و هزار تومان تعیین شده است.

اجرای سند تحول بنیادین در راس برنامه های آموزش وپرورش فارس درسال91

نودوپنجمین جلسه شورای آموزش وپرورش استان فارس در محل سالن شهید امامی استانداری با حضور استاندار ومدیر کل آموزش وپرورش ودیگر اعضا برگزار شد.

محمدحسین روزیطلب مدیر کل آموزش وپرورش فارس و دبیر شورای آموزش وپرورش گفت: آموزش وپرورش نقش اصلی ومرجع رادر برگزاری انتخابات داشته است.

وی رضایتمندی فرهنگیان که در دولتهای نهم ودهم به وجود آمده را یکی از عوامل مهم حضور ومشارکت مردم در انتخابات دانست.

روزیطلب اجرای سند تحول بنیادین را در راس تمام برنامه های آموزش وپرورش فارس در سال 91 دانست و از عملیاتی شدن بیش از 80 درصد مصوبات شوراهای سراسر استان خبر داد وگفت: در سال جاری تعداد 550 جلسه شورا در سطح نواحی ومناطق وشهرستانهای استان برگزار شده که دو هزار و 400 مصوبه از درون این جلسات استخراج شده و کی هزار و 950 مصوبه عملیاتی شده است.