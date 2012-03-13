  1. استانها
  2. فارس
۲۳ اسفند ۱۳۹۰، ۱۵:۵۵

نرخ جدید پارکینگهای شیراز اعلام شد

نرخ جدید پارکینگهای شیراز اعلام شد

شیراز - خبرگزاری مهر: مدیرعامل سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری شیراز گفت: بر اساس نرخ جدید، ورودی پارکینگهای روباز این کلانشهر از 250 به 400 تومان و پارکینگهای مسقف به 600 تومان افزایش یافت.

به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا ناصری با بیان اینکه نرخ جدید بر اساس مصوبه شورای اسلامی شهر شیراز و تائید فرمانداری به پارکینگها ابلاغ شده، اظهار داشت: به ازای هر ساعت مازاد بر ورودی از ساعت هفت صبح تا 22 در پارکینگهای روباز 150 تومان و در پارکینگهای مسقف 250 تومان تعیین شده است.

وی ادامه داد: به ازای هر 24 ساعت توقف در پارکینگهای روباز دو هزار و 500 تومان، در پارکینگهای مسقف چهار هزار تومان و نهایتا از ساعت 22 الی هفت صبح به ترتیب 500 و هزار تومان تعیین شده است.

اجرای سند تحول بنیادین در راس برنامه های آموزش وپرورش فارس درسال91

نودوپنجمین جلسه شورای آموزش وپرورش استان فارس در محل سالن شهید امامی استانداری با حضور استاندار ومدیر کل آموزش وپرورش ودیگر اعضا برگزار شد.

محمدحسین روزیطلب مدیر کل آموزش وپرورش فارس و دبیر شورای آموزش وپرورش گفت: آموزش وپرورش نقش اصلی ومرجع رادر برگزاری انتخابات داشته است.

وی رضایتمندی فرهنگیان که در دولتهای نهم ودهم به وجود آمده را یکی از عوامل مهم حضور ومشارکت مردم در انتخابات دانست.

روزیطلب اجرای سند تحول بنیادین را در راس تمام برنامه های آموزش وپرورش فارس در سال 91 دانست و از عملیاتی شدن بیش از 80 درصد مصوبات شوراهای سراسر استان خبر داد وگفت: در سال جاری تعداد 550 جلسه شورا در سطح نواحی ومناطق وشهرستانهای استان برگزار شده که دو هزار و 400 مصوبه از درون این جلسات استخراج شده و کی هزار و 950 مصوبه عملیاتی شده است.

کد مطلب 1559356

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها