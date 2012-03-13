ستاد تامین سلامت گندم در البرز تشکیل شد

علی اصغر منصور خاکی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اعلام این خبر افزود: ستاد تامین سلامت گندم در استان البرز مدتی پیش و با هدف کنترل سن گندم به منظور ارائه محصولی سالم و با کیفیت در استان البرز و به ریاست مدیرکل جهاد کشاورزی استان تشکیل شد.



وی گفت: کارشناسان این ستاد در مرحله نخست از گذران سن گندم در ارتفاعات ساوجبلاغ و طالقان که محل زمستانی گذران این حشره است، بازدید و محل را از نظر وجود سن- نوعی آفت گندم- بررسی کردند و تا پایان سال جاری و روزهای آخر سال نیز این ارتفاعات بار دیگر مورد ارزیابی دقیق قرار می گیرند.



منصور خاکی افزود: در این ارزیابی ها سن موجود در کوهستان بررسی و تدابیر لازم برای دفع این حشره که از آفتهای بزرگ گندم است، اتخاذ می شود.



مدیر کل جهاد کشاورزی استان البرز هدف از تشکیل این ستاد را تولید محصولی با کیفیت غذایی بالا برای سال زراعی آتی خواند.



منصور خاکی همچنین از تعامل با مراکز تحقیقاتی برای کنترل این بیماری خبر داد و ابراز امیدواری کرد که با اتخاذ تدابیر لازم و با استفاده از طرحهای تحقیقاتی نتایج مطلوبی در این زمینه به دست آید.