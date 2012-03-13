تخلفات رانندگی در جاده هراز با 16 دوربین هوشمند ثبت می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مجید دولتخواه ظهر سه شنبه در مراسم افتتاح مرکز هوشمند ثبت تخلفات رانندگی در جاده هراز گفت: این دوربین ها اطلاعات اولیه تخلفات رانندگی را ثبت و همزمان به دو مرکز مونیتورینگ پلیس راه آمل و پلیس راه لاریجان ارسال می کنند.



وی افزود: در مجموع سه سیستم سرعت سنج در پلیس راه آمل و شش سیستم سرعت سنج در پلیس راه لاریجان با پوشش 110 کیلومتری فبیرنوری که در جاده هراز برای اجرای این طرح کشیده شده، فعالیت خواهد کرد.



مدیرکل مراقبت فناوری اطلاعات ناجا به فعال شدن مرکز هوشمند ثبت تخلفات رانندگی درجاده سوادکوه به دماوند اشاره کرد و گفت: پوشش ارتباطی ثبت تخلفات رانندگی با مرکز هوشمند توسط لینک رادیویی است و با 15 دوربین ثبت سرعت و26 سیستم سرعت سنج داده های تخلفات و سایراطلاعات این جاده به دو مرکز پلیس راه دماوند و فیروزکوه ارسال خواهد شد.



دولتخواه ادامه داد: مرکز هوشمند ثبت تخلفات ترافیکی پیش ازاین در جاده های تهران به مشهد و اصفهان به شیراز راه اندازی شده بود.



وی به مزایای اجرای طرح هوشمند سازی ثبت تخلفات ترافیکی در جاده های کشور اشاره کرد و ادامه داد: ثبت تخلفات سرعت لحظه ای و متوسط، ثبت حرکت چند خودرو به صورت همزمان، تشخیص لایی، تشخیص خودروهای پلاک نظامی، موقت، ترانزیتی و بدون پلاک و تشخیص ثبت سرعت خودروها با پلاک های غیرقابل شناسایی از قابلیتهای راه اندازی هوشمند ثبت تخلفات ترافیکی است.