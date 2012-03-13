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۲۳ اسفند ۱۳۹۰، ۱۶:۵۷

حجازی:

ترویج فرهنگ نماز در جامعه ضرورتی اجتناب ناپذیر است

ترویج فرهنگ نماز در جامعه ضرورتی اجتناب ناپذیر است

رشت - خبرگزاری مهر: رئیس ستاد اقامه نماز گیلان گفت: ترویج فرهنگ نماز که مظهر کامل پرستش و ایمان به محبوب فطری عالم وجود است در جامعه ضرورتی اجتناب ناپذیر می باشد.

حجت الاسلام سید ابوطالب حجازی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: نماز رکن اصلی دین است و باید اصلی ترین جایگاه را در زندگی مردم داشته باشد زیرا برپاداشتن نماز نخستین ثمره و نشانه حکومت صالحان است و آنانکه این رکن اصلی دین را اقامه و ترویج می کنند، شایسته تحسین و سزاوار آفرین هستند.

وی همچنین اظهارداشت: با جذب مردم به ویژه جوانان و نوجوانان به مساجد و نماز جماعت، بسیاری از معضلات فرهنگی - اجتماعی رفع خواهد شد.

رئیس ستاد اقامه نماز گیلان با تاکید بر ترویج فرهنگ نماز در جامعه با ساز و کارهای مناسب علمی و عملی گفت: نماز جمعه و جماعات نماد اقتدار، یکپارچگی و سنبل اتحاد مسلمان بوده که باید بیش ازپیش مورد توجه قرارگیرد.

وی در ادامه با اشاره به اهمیت ویژه نماز در تعالیم اسلامی یادآورشد: برای رسیدن به محیط سالم و برخوردار از تکامل و رشد هیچ راهی جزء بسط و ترویج این فریضه مهم نخواهیم داشت.

کد مطلب 1559424

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