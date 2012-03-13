ترویج فرهنگ نماز در جامعه ضرورتی اجتناب ناپذیر است

حجت الاسلام سید ابوطالب حجازی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: نماز رکن اصلی دین است و باید اصلی ترین جایگاه را در زندگی مردم داشته باشد زیرا برپاداشتن نماز نخستین ثمره و نشانه حکومت صالحان است و آنانکه این رکن اصلی دین را اقامه و ترویج می کنند، شایسته تحسین و سزاوار آفرین هستند.

وی همچنین اظهارداشت: با جذب مردم به ویژه جوانان و نوجوانان به مساجد و نماز جماعت، بسیاری از معضلات فرهنگی - اجتماعی رفع خواهد شد.

رئیس ستاد اقامه نماز گیلان با تاکید بر ترویج فرهنگ نماز در جامعه با ساز و کارهای مناسب علمی و عملی گفت: نماز جمعه و جماعات نماد اقتدار، یکپارچگی و سنبل اتحاد مسلمان بوده که باید بیش ازپیش مورد توجه قرارگیرد.

وی در ادامه با اشاره به اهمیت ویژه نماز در تعالیم اسلامی یادآورشد: برای رسیدن به محیط سالم و برخوردار از تکامل و رشد هیچ راهی جزء بسط و ترویج این فریضه مهم نخواهیم داشت.