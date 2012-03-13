برنامه ما مقابله با خشکسالی است

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر علیرضا ذاکر اصفهانی پیش از ظهر سه شنبه در نشست مطبوعاتی خود که در ساختمان وزارت کشور در تهران برگزار شد، افزود:با توجه به تعدد کارخانه ها و آلاینده ها در استان اصفهان لازم بود که برنامه های ما مبتنی بر موضوع محیط زیست و کنترل منابع آبی باشد.

وی افزود: یکی از اهداف ما تامین آب شربی بود که از رودخانه زاینده رود به دست می آمد؛ چرا که چیزی حدود شش ملیون نفر از این آب بهره می برند و زمین های کشاورزی و کارخانه ها از آن استفاده می کنند. لذا باید تخصیص ها به گونه ای می بود که همه بخش های مختلف از آن بهره برداری کنند.

استاندار اصفهان در ادامه گفت: از دیروز آب با دبی بیشتری وارد رودخانه زاینده رود شد تا کشت پاییزه را پاسخگو باشد و در عین حال نشاط بیشتری به شهر ببخشد.

وی همچنین عنوان کرد: یکی دیگر از برنامه های ما مقابله با آلودگی های مختلف، به خصوص آلودگی هایی بود که به تغییرات اقلیمی منجر می شود.به همین خاطر ، کارخانجات بزرگ موظف شدند که فیلترینگ را رعایت کنند.

ذاکر اصفهانی سپس گفت: تلاش کردیم در جهت مقابله با آلودگی های آبی و موضوع پساب ها برنامه های جدی داشته باشیم و حتی بتوانیم پاسخگوی نبود برنامه های قبلی هم باشیم.

استاندار اصفهان یادآور شد: باید در حوزه اشتغال و سرمایه گذاری مطابق با تعهداتی که به دولت سپرده بودیم عمل می کردیم و این تا حدودی با موضوغ مقابله با آلاینده ها قابل جمع نبود. لذا ناچار شدیم در بخش هایی که صنعت می توانست ایجاد آلودگی کند، فرصت هایی را برای سرمایه گذاری از دست بدهیم.

وی سپس به ارائه آمارهایی در زمینه فرصت های سرمایه گذاری ، صادرات، اشتغال ، مسکن مهر، تولید شیر، گوشت مرغ، تعداد روستاهای برخوردار از گاز طبیعی ، تعداد اماکن ورزشی استان اصفهان و ...پرداخت.