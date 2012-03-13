اخبار کوتاه ورزشی استان چهار محال و بختیاری

به گزارش خبرنگار مهر، زهرا جیره فوتبالیست نوجوان استان چهار محال و بختیاری برای سومین بار پیاپی به اردوی تیم ملی بانوان زیر 16 سال دعوت شد.

طی دعوتنامه کتبی فدراسیون فوتبال، زهرا جیره باید با مدارک شناسایی خود را عصر روز چهارشنبه مورخ 24 اسفند به سرپرست تیم ملی معرفی کند.

اردوی تیم فوتبال بانوان زیر 16 سال کشور با حضور 31 نفر دعوت شده از 24 لغایت 28 اسفند سال جاری در مجموعه ورزشی آزادی تهران ،کمپ تیمهای ملی فوتبال برگزار می شود.

کشتی گیر چهار محالی در مسابقات بین المللی بر روی تشک می رود

محمد مدرسی فرنگی کار وزن 120 کیلوگرم استان چهار محال و بختیاری و عضو تیم ملی راهی مسابقات جام سیراکف شد.

مدرسی شب گذشته در معیت دیگر ملی پوشان کشور، تهران را برای شرکت در مسابقات بین المللی جام سیراکف به مقصد بلغارستان ترک کرد.

وی در وزن 120 کیلوگرم رده سنی جوانان برای کشورمان به روی تشک خواهد رفت.



این رقابتها 25 از لغایت28اسفند ماه سال جاری در شهر وارنا بلغارستان برگزار می شود.

مجمع انتخابات رئیس هیئت بسکتبال استان چهارمحال وبختیاری بر گزارشد

مجمع انتخابات رئیس هیئت بسکتبال استان چهارمحال وبختیاری با حضور محمود مشحون رئیس ومدیر هماهنگی امور استانهای فدراسیون بسکتبال، مدیر کل ورزش و جوانان استان چهار محال و بختیاری و اعضاء مجمع برگزار شد.

غلامحسین سقایی با کسب 13 رای موافق از مجموع 16 رای اخذ شده بار دیگرهدایت هیئت بسکتبال استان چهار محال و بختیاری را بر عهده گرفت.

رقابتهای مرحله نهایی مسابقات بسکتبال جوانان ایران در شهرکرد برگزار شد

رقابتهای مرحله نهایی مسابقات بسکتبال جوانان ایران با حضور چهار تیم اصفهان ، تهران ،مازندران و چهارمحال وبختیاری به مدت دو روز در شهرکرد برگزار شد.

دیدار فینال رقابت های بسکتبال جوانان ایران، تیم چهارمحال وبختیاری با حساب 82 بر 74 تیم اصفهان را شکست داد و قهرمان این رقابتها شد.

مرحله فینال این رقابتها در حضور محمود مشحون رییس فدراسیون بسکتبال جمهوری اسلامی ایران و محسن صادق زاده سرگروه اسبق تیم ملی بسکتبال ایران برگزار شد و نماینده استان با ارائه یک بازی خوب موفق شد تیم اصفهان با شکست بدرقه کند.

بهنام یخچالی و رسول مظفری ملی پوشان استان در این دیدار حساس چهره تماشایی از خود به نمایش گذاشتند ، تا بار دیگر شایستگی خود را برای عضویت در تیم ملی نشان دهند.

تیم تهران نیز در دیدار رده بندی با برتری 80 بر 68 مقابل تیم مازندران بر سکوی سوم این دوره از رقابتها ایستاد.