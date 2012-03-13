آغاز واگذاری کارت اعتباری کارگران/ اعطای جایزه خودرو به 72 کارگر نمونه

به گزارش خبرنگار مهر عبدالرضا شیخ الاسلامی عصر امروز در مراسم آغاز واگذاری کارت خرید اعتباری به کارگران و اهداء خودروهای 72 کارگر نمونه کشوری گفت: امروز واگذاری نمادین کارت های اعتباری را آغاز خواهیم کرد .

وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی با تاکید بر اینکه این طرح با تصویب شورای عالی اشتغال برای تحریک بازار و افزایش قدرت خرید مردم تصویب شده بود اظهار داشت: ایجاد رونق در تولید کالاهای داخلی به حفظ و ارتقاء اشتغال در جامعه خواهد انجامید.

شیخ اسلامی حمایت از تولید داخلی، توسعه تجارت الکترونیک، ایجاد بستر توسعه اشتغال و کاهش قیمت تمام شده را چند هدف عمده طرح واگذاری کارت های خرید اعتباری کارگران برشمرد و افزود: در سال آینده نیز با همکاری سیستم بانکی این طرح دنبال خواهد شد.

وی همچنین در مراسم اعطای 72 خودروی پراید کارگران نمونه کشوری گفت: با تلاش صورت گرفته توانستیم علاوه بر کارگران نمونه انتخاب شده در اردیهبشت سال جاری، حدود 40 کارگر باقی مانده از سالهای گذشته را نیز از هدیه ویژه رئیس جمهور برخوردار کنیم.