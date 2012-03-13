استخدام نیروی شرکتی در البرز با هر عنوانی ممنوع است

به گزارش خبرنگار مهر، عیسی فرهادی در جلسه تجلیل از بازنشستگان، کارمندان استانداری و فرمانداری ها و بخشداری های تابعه که بعد از ظهر سه شنبه در سالن مجتمع تفریحی کوهسار ساوجبلاغ برگزارشد، تصریح کرد: برابر دستورالعمل و تصویب نامه ابلاغی هیئت محترم وزیران جذب و به کارگیری هر گونه نیروی شرکتی ممنوع است.

فرهادی افزود: تبدیل وضعیت تمام نیروهای شرکتی در استان البرز تا پایان سال 91 قطعی است.



وی اظهار داشت: کارکنان شرکتی ازافراد زحمتکش قشر اداری هستند که توجه به آینده شغلی و به عبارتی امنیت شغلی آنها می تواند در کارائی و بالا رفتن راندمان کاری آنها موثر باشد.



فرهادی در ادامه با بیان اینکه بخش اعظمی از پرسنل شرکتی در رده های خدماتی و کارگری مشغول به کار هستند، افزود: برخی از مشاغل خدماتی از سخت ترین مشاغل اداری بوده که ضرورت توجه و حمایت از آنها را چند برابر می کند.



وی تصریح کرد: تعیین تکلیف پرسنل شرکتی در ادارات و ایجاد آرامش شغلی و به تعبیری ثبات شغلی آنها قطعاً باعث نشاط و شادابی در روحیه کاری و داشتن شهری پویا خواهد شد.



استاندار البرز در خاتمه ضمن قدردانی از مردم به دلیل استقبال از رئیس جمهور، اطمینان داد که تحقق مصوبات سفرهای گذشته و سفر اخیر به جد پیگیری شود.