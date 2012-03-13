۲۳ اسفند ۱۳۹۰، ۱۸:۰۹

فرهادی:

استخدام نیروی شرکتی در البرز با هر عنوانی ممنوع است

کرج - خبرگزاری مهر: استاندار البرز ضمن اینکه از تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی در این استان تا پایان سال 91 خبر داد، تصریح کرد: جذب نیروی شرکتی تحت هر عنوانی ممنوع است.

به گزارش خبرنگار مهر، عیسی فرهادی در جلسه تجلیل از بازنشستگان، کارمندان استانداری و فرمانداری ها و بخشداری های تابعه که بعد از ظهر سه شنبه در سالن مجتمع تفریحی کوهسار ساوجبلاغ برگزارشد، تصریح کرد: برابر دستورالعمل و تصویب نامه ابلاغی هیئت محترم وزیران جذب و به کارگیری هر گونه نیروی شرکتی ممنوع است.

فرهادی افزود: تبدیل وضعیت تمام نیروهای شرکتی در استان البرز تا پایان سال 91 قطعی است.

وی اظهار داشت: کارکنان شرکتی ازافراد زحمتکش قشر اداری هستند که توجه به آینده شغلی و به عبارتی امنیت شغلی آنها می تواند در کارائی و بالا رفتن راندمان کاری آنها موثر باشد.

فرهادی در ادامه با بیان اینکه بخش اعظمی از پرسنل شرکتی در رده های خدماتی و کارگری مشغول به کار هستند، افزود: برخی از مشاغل خدماتی از سخت ترین مشاغل اداری بوده که ضرورت توجه و حمایت از آنها را چند برابر می کند.

وی تصریح کرد: تعیین تکلیف پرسنل شرکتی در ادارات و ایجاد آرامش شغلی و به تعبیری ثبات شغلی آنها قطعاً باعث نشاط و شادابی در روحیه کاری و داشتن شهری پویا خواهد شد.

استاندار البرز در خاتمه ضمن قدردانی از مردم به دلیل استقبال از رئیس جمهور، اطمینان داد که تحقق مصوبات سفرهای گذشته و سفر اخیر به جد پیگیری شود.

