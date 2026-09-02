شرایط و مراحل دریافت خوابگاه برای دانشجویان دکتری علم و صنعت

به گزارش خبرنگار مهر، دانشگاه علم و صنعت ایران ضمن تبریک قبولی دانشجویان در مقطع دکتری تخصصی اعلام کرد دانشجویانی که محل سکونت آنها در استان‌های تهران و البرز نیست، پس از دریافت شماره دانشجویی و تکمیل فرآیند پذیرش تحصیلات تکمیلی دانشگاه، می‌توانند مراحل ثبت درخواست خوابگاه را انجام دهند.

بر اساس این اطلاعیه، ثبت درخواست خوابگاه از دو طریق سامانه صندوق رفاه دانشجویان و سامانه گلستان دانشگاه امکان‌پذیر است.

در روش نخست، دانشجویان باید به سامانه صندوق رفاه دانشجویان به نشانی refah.swf.ir مراجعه کنند. دانشجو لازم است پرونده رفاهی خود در مقاطع تحصیلی قبلی را در سامانه صندوق رفاه دانشجویان تعیین تکلیف کند. همچنین در این اطلاعیه تأکید شده است که تسویه پرونده رفاهی مقاطع تحصیلی قبلی نیاز به فراغت از تحصیل ندارد.

پس از آن، دانشجویان باید به ترتیب مراحل به‌روزرسانی اطلاعات فردی، ثبت مقطع تحصیلی و ثبت درخواست خوابگاه را در سامانه صندوق رفاه انجام دهند.

در روش دوم، دانشجویان می‌توانند با مراجعه به سامانه گلستان دانشگاه علم و صنعت ایران به نشانی golestan.iust.ac.ir، از بخش «پیشخوان خدمت» و «درخواست‌های آموزشی، مالی و رفاهی» گزینه «ایجاد درخواست» را انتخاب کرده و سپس با انتخاب «درخواست خوابگاه جدید»، درخواست خود را ثبت کنند.

دانشگاه علم و صنعت ایران همچنین اعلام کرده است که برای مشاهده راهنمای تصویری مراحل درخواست خوابگاه، دانشجویان ورودی دکتری می‌توانند به سایت اطلاعیه خوابگاه به نشانی khabgah.iust.ac.ir مراجعه کنند.

بر اساس این اطلاعیه، با توجه به زمان شروع کلاس‌های نیمسال اول ۱۴۰۵-۱۴۰۶ در تاریخ ۲۸ شهریور ۱۴۰۵، خوابگاه‌های دانشگاه از تاریخ ۲۵ شهریور ۱۴۰۵ برای پذیرش دانشجویان برقرار خواهد بود.

دانشگاه از دانشجویان خواسته است برای مشاهده وضعیت خوابگاه و شماره اتاق خود به سامانه گلستان و اطلاعات جامع خوابگاه دانشجو مراجعه کنند. همچنین برای اطلاع از اخبار و اطلاعیه‌های خوابگاهی، عضویت در کانال اداره خوابگاه‌ها در پیام‌رسان های اعلام شده، توصیه شده است.

دانشجویان می‌توانند در صورت داشتن هرگونه سؤال یا ابهام، از طریق سامانه پرسش و پاسخ گلستان با کارشناسان مربوطه مطرح کرده و پاسخ خود را در اسرع وقت دریافت کنند.

همچینین تاکید شده است خوابگاه به دانشجویان نوبت دوم، پردیس، مجازی، حومه تهران و البرزتعلق نمی گیرد.