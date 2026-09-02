به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله لطف اله دژکام ظهر چهارشنبه در نخستین دوره تخصصی توانمندسازی مدیران دارالقرآنهای نواحی سپاه فجر استان فارس با اشاره به افزایش چشمگیر تعداد دارالقرآنهای استان فارس نسبت به سهمیه پیشبینیشده کشوری، این اقدام را حاصل تلاشهای مجموعه فرماندهی سپاه فجر و نگاه ویژه به فعالیتهای قرآنی دانست و گفت: این اقدامات فراتر از وظایف اداری و با رویکردی جهادی دنبال شده است.
وی با بیان اینکه آموزش و تربیت باید خروجی نهایی فعالیتهای قرآنی باشد، ادامه داد: مدیریت دارالقرآن با مربیگری متفاوت است و اگر نیرویی که برای این مأموریت انتخاب میشود دلبستگی قلبی به کار نداشته باشد، همه زحمات و امکانات هدر خواهد رفت.
نماینده ولیفقیه در فارس با اشاره به شرایط کنونی کشور و هجمههای دشمن علیه جمهوری اسلامی ایران، قرآن را راه مقابله با فتنهها عنوان کرد و افزود: پیامبر اسلام(ص) فرمودند هنگامی که فتنهها همچون پارههای شب تاریک بر انسان هجوم میآورند، باید به قرآن پناه برد.
آیتالله دژکام ادامه داد: برای اینکه کشور در برابر فتنهها بیمه شود، باید دارالقرآنها را به گونهای سازماندهی کنیم که قرآن محور تمام شئون تربیتی، آموزشی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی جامعه باشد.
امام جمعه شیراز با تأکید بر اهمیت توجه به نسل نوجوان و جوان تصریح کرد: جوانان و نوجوانان امروز، مدیران فردای جامعه هستند و هدف نهایی این است که نسل جدید در سایه قرآن تربیت شود و در همه ابعاد زندگی از این کتاب هدایتگر بهره بگیرد.
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