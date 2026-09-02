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۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۱۴:۱۶

۲۷ دستگاه ماینر قاچاق در دشت آزادگان کشف شد

۲۷ دستگاه ماینر قاچاق در دشت آزادگان کشف شد

اهواز - رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان خوزستان گفت: مأموران پلیس امنیت اقتصادی در بازرسی از یک منزل مسکونی در دشت آزادگان، ۲۷ دستگاه ماینر قاچاق به ارزش ۲۷ میلیارد ریال کشف کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ سیروس دریکوند ظهر امروز چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: برابر اخبار واصله مبنی بر تولید ارز دیجیتال در یک منزل مسکونی در سطح شهرستان دشت آزادگان، مأموران پلیس امنیت اقتصادی نسبت به شناسایی محل مورد نظر اقدام کردند.

وی افزود: ماموران پلیس پس از هماهنگی قضائی به محل شناسایی شده اعزام و در بازرسی از مکان مذکور، ۲۷ دستگاه ماینر قاچاق را کشف کردند.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان خوزستان بیان کرد: یک متهم در این رابطه دستگیر و پس از تشکیل پرونده برای اقدامات قانونی به مرجع قضائی تحویل داده شد. قطعا پلیس با هرگونه اخلال در روند اقتصادی کشور طبق قانون برخورد جدی می‌کند.

کد مطلب 6935540

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