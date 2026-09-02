زارعی: خون مورد نیاز مجروحان در جنوب کشور تامین شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، ایمان زارعی، مدیر کل انتقال خون استان هرمزگان در خصوص برخی اخبار منتشره مبنی بر نیاز مبرم به خون در جنوب کشور در پی حملات شب گذشته آمریکا گفت: با توجه به حادثه‌ای که شب گذشته رخ داد، خون مورد نیاز مجروحان را به‌طور کامل و صددرصد تأمین کردیم. پس از آغاز جنگ، خوشبختانه با همکاری تمامی اهداکنندگان، موفق شدیم خون و فرآورده‌های خونی بیماران نیازمند را که در حوادث جنگی به آن نیاز داشتند، تأمین کنیم و از نظر کمبود خون هیچ مشکلی نداشتیم.

مدیر کل انتقال خون استان هرمزگان خاطرنشان کرد: خون مورد نیاز مصدومان شب گذشته تأمین شده و هم‌اکنون نیز همکاران ما در مراکز اهدای خون حضور دارند و اهداکنندگان برای تأمین خون مورد نیاز بیماران به این مراکز مراجعه می‌کنند.

وی افزود: ما شبکه ملی خون‌رسانی داریم که در صورت کاهش ذخایر خونی در هر نقطه از کشور، بلافاصله وارد عمل شده و خون مورد نیاز را تأمین می‌کند. همان‌طور که وزیر محترم بهداشت و مدیرعامل سازمان انتقال خون نیز اشاره کردند، در جنگ اخیر هیچ‌گونه کمبود خونی در هیچ نقطه‌ای گزارش نشد و خون مورد نیاز بیماران به‌طور کامل تأمین گردید.