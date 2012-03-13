۲۳ اسفند ۱۳۹۰، ۱۸:۲۲

دادگو :

تمام فعالیت ها باید با روح قانون تطبیق داده شود

کرج – خبرگزاری مهر: رئیس شورای اسلامی شهر کرج گفت: تمام فعالیت ها باید با روح قانون تطبیق داده شود.

به گزارش خبرنگار مهر، محمود دادگو ظهر سه شنبه در همایش بررسی مسائل شوراهای اسلامی استان البرز که در مجموعه فرهنگی ورزشی میلاد برگزار شد، اظهار داشت: قانون در تمام زمینه ها کاملاً واضح و شفاف است بنابراین تمام فعالیت ها باید با روح قانون تطبیق داده شود.

وی ادامه داد: توجه و رعایت قانوان باید در تمام دستگاه ها به ویژه شهرداری و شورای شهر اجرایی شود که شورای اسلامی شهر تمام تلاش خود را برای تحقق این امر انجام می دهد.

رئیس شورای اسلامی شهر کرج با اشاره به اینکه انتخاب شهردار بر عهده شوراهای اسلامی است، اضافه کرد: این امر به این دلیل است که شهرداری و شورای شهر در تعاملی دو سویه با مدیریت شهری بتواند به نحو احسن به مردم خدمات رسانی کنند.

دادگو افزود: شهرداری و اعضای شورای شهر باید بدون توجه به هر گونه حاشیه ای به فکر خدمات رسانی هر چه بهتر به مردم باشند. 

