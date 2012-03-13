درجه شهرداری نصیر شهر افزایش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، شهردار نصیر شهر از ارتقای درجه این شهرداری خبر داد و گفت: پیرو تلاش ها و پیگیری های مستمر صورت گرفته توسط مجموعه شهرداری و شورای شهر و به استناد از ابلاغیه مورخ 22 اسفندماه وزارت کشور، درجه شهرداری نصیر شهر از سه به پنج ارتقاء پیدا کرد.



حسین رنجی ارتقای درجه شهرداری را خدمتی دیگر به شهروندان فهیم نصیر شهری در راستای اهداف دولت قلمداد کرده و ابراز امیدواری کرد تا در این راستا اعتبارات و امکانات شهری و شهروندی مطلوب تری برای مردم نصیر شهر فراهم شود.

دیدار شهردار نصیر شهر با کارکنان واحد خدمات شهری



شهردار و معاونین شهرداری به همراه اعضاء شورای اسلامی نصیر شهر از واحد خدمات شهر این شهرداری بازدید کردند. این مراسم امروز در حوزه خدمات شهر شهرداری نصیر شهر برگزار شد.



حسین رنجی شهردار نصیر شهر در دیدار با کارکنان واحد خدمات شهری ضمن اشاره به این جمله گرانقدر رهبر معظم انقلاب که فرمودند "فلسفه وجودی ما غیر از خدمت به اسلام و مسلمین نیست" گفت : خدمت به مردم یک توفیق الهی است که به همه ما اعطا شده و امیدوارم همگی از این فرصت طلایی نهایت بهره برداری را کرده و در سایه توجهات حضرت ولیعصر (عج) و رهنمود های مقام معظم رهبری در راه خدمت رسانی به مردم فهیم نصیر شهر کوشا باشیم .



رنجی در ادامه از همکاری و مساعدت های اعضای شورای اسلامی شهر و زحمات یکساله پرسنل شهرداری به ویژه کارکنان زحمت کش حوزه خدمات شهر تقدیر و تشکر کرد.



در پایان این مراسم نیز به پاس تلاش های این عزیزان هدایایی توسط شهردار و اعضای شورای شهر به کارکنان واحد خدمات شهر اعطا شد.



قدردانی سخنگوی شورای اسلامی نصیر شهر از مجموعه شهرداری



علی شعبانی سخنگوی شورای اسلامی نصیر شهر ضمن اشاره به حضور با شکوه مردم در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی از زحمات ستاد انتخابات شهرستان رباط کریم قدردانی کرد و این حضور را نشانه پیروزی ملت ایران در برابر تهدیدهای بی اساس استکبار برشمرد.



شعبانی در ادامه به اهم فعالیت های عمرانی و خدماتی شهرداری در سال 90 اشاره کرد و گفت: سال 90 سالی پر بار برای نصیر شهر از نظر خدمات عمرانی بود کلنگ زنی پروژه های عظیمی همانند احداث ساختمان جدید شهرداری و شورای شهر و ساختمان آتش نشانی از جمله اقدامات امسال بود.

وی ابراز امیدواری کرد که با یاری خداوند مجموعه شورا و شهرداری و مساعدت و همکاری مسئولین استانی و شهرستانی ، درسال آتی بخش اعظمی از این پروژه ها به مرحله بهره برداری برسد.



شعبانی فرارسیدن سال نو را به کلیه مردم مسلمان ایران ع تبریک گفته و از زحمات شهردار ، معاونین و کارکنان شهرداری نصیر شهر قدردانی کرد و سالی پرخیر و برکت توام با موفقیت را برای مجموعه شورا و شهرداری در راستای خدمت رسانی به مردم از درگاه خدواند متعال خواستار شد .



