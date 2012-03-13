ماهنامه رواد دانشگاه آزاد اسلامی قزوین حائز مقام دوم شد

به گزارش خبرنگار مهر، در نخستین جشنواره نشریات دانشجویی و نمایشگاه آثار فرهنگی و هنری نماز منطقه 12، نشریات و آثار برگزیده معرفی شدند.



در مراسمی که به منظور تجلیل از فعالان عرصه اطلاع رسانی و نشریات عصر سه شنبه در دانشگاه آزاد اسلامی قزوین برگزار شد حجت الاسلام حیدری نماینده مقام معظم رهبری در دانشگاه های آزاد اسلامی استان قزوین، در خصوص برپایی نمایشگاه آثار فرهنگی نماز و اهمیت ترویج فرهنگ نماز اظهارداشت: نماز صاحب یک حقیقت وجودی است و یکی از مونس های انسان در عالم برزخ بشمار می رود و به هر میزان به نماز بیشتر توجه شود حقیقت وجودی نماز بیشتر آشکار خواهد شد.



وی افزود: اگر بتوانیم نماز را به شکل حقیقی نهادینه کنیم جامعه از فحشا و منکر دور خواهد شد لذا با جدیت باید آثار نماز را نشان دهیم تا گام مهمی در اقامه نماز برداریم.



همچنین حجت الاسلام صفی خانی معاون فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی قزوین در خصوص برپایی جشنواره نشریات دانشجویی و نمایشگاه آثار فرهنگی نماز یادآورشد: این جشنواره با هدف شناسایی توانمندی ها و کشف استعدادهای دانشجویان و به منظور ارتقاء سطح کیفی و ایجاد فضای رقابتی و تقویت روحیه پژوهش در بین دانشجویان برگزار شد.



وی در خصوص داوری نشریات دانشجویی گفت: برای داوری نشریات از استادان به نام روزنامه نگاری کشور همچون دکتر سلطانی فر و دکتر رزاقی استفاده شد.



سپس دکترعطایی قائم مقام ریاست دانشگاه آزاد اسلامی قزوین با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری در خصوص اهمیت جایگاه نماز اظهارداشت: خداوند را شاکریم که در عصر جاهلیت مدرن تحت رهبری فردی خدامحور و هوشیار قرار داریم.



وی اضافه کرد: باید از ابزار هنر برای بیان تمام حقایق نماز استفاده کنیم تا تاثیر زیادی در افراد داشته باشد.



این مسئول یادآور شد: نشریات دانشجویی فرصتی برای شکوفایی استعدادهاست و باید موفقیت ها و کاستی ها در این نشریات انعکاس پیدا کند و نشریات از جامعیت لازم برخوردار باشند.



در ادامه طی مراسمی با حضور برگزیدگان نشریات دانشجویی و آثار فرهنگی وهنری معرفی شدند.



نشریه کاسپین (سید علی قربانی)، نشریه حّی(سیدمهدی حیدری)، نشریه دهکده (نگارکریمی)، نشریه سُرار(مهدیه شیخ احمدی)، نشریه سازواره (علیرضا آذربایجانی)، نشریه صدای پای آب(کامران برادران) و نشریه خبری رُوّاد (فاطمه شریف نژاد) به عنوان نشریات برتر معرفی شدند.



ماهنامه اطلاع رسانی و خبری روّاد توسط اداره کل روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی قزوین واحد نشریات به مدت چهار سال است که منتشر می شود.