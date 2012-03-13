جایزه 75 صادرکننده سال 88 گلستان پرداخت شد/ رشد 30 درصدی صادرات

درویشعلی حسن زاده در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با توجه به پرونده ها و اظهارنامه های دریافت شده از صادر کنندگان بیش از 18 میلیارد ریال جایزه صادراتی تعلق گرفت که کل این مبلغ به صادرکنندگان پرداخت شد.

معاون توسعه تجارت خارجی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان گلستان عنوان کرد: این مقدار جایزه صادراتی به 75 صادر کننده حقیقی و حقوقی در قالب بیش از 2300 اظهارنامه صادراتی پرداخت شده است و در حال حاظر تمامی جوایز صادر کنندگان استان پرداخت شده است.

وی از رب گوجه فرنگی، لبنیات، پوره سیب، فرش دستباف، سیمان، مواد غذایی، میوه و مرکبات، رنگ و رزین، روغن موتور و گل و گیاه به عنوان کالاها ی عمده صادراتی استان نام برد و گفت این کالاها عمدتا به کشور های عراق، افغانستان، قزاقستان، ترکمنستان، روسیه صادر شده اند.

معاون توسعه تجارت خارجی سازمان صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه صادرات استان طی سالهای گذشته روند صعودی داشته اظهار داشت: صادرات استان در سال 1389 به بیش از 133.5 میلیون دلار رسید که نسبت به سال 88 از 30 درصد رشد برخوردار بوده است.

وی به پذیرش پرونده های صادراتی سال 89 اشاره کرد و گفت: پرونده های صادراتی سال 89 نیز در حال پذیرش است و تعدادی از صادر کنندگان مدارک و اظهارنامه های خود را به سازمان تحویل داده اند.