۲۳ اسفند ۱۳۹۰، ۲۲:۰۳

مقسمی در گفتگو با مهر:

حوادث چهارشنبه سوری در گرگان دو مجروح برجای گذاشت

گرگان - خبرگزاری مهر: رئیس مرکز فوریتهای پزشکی اورژانس 115 گلستان اعلام کرد: حوادث چهارشنبه سوری در مرکز استان دو مجروح برجای گذاشت.

محمد جوادمقسمی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: بر اثر این حوادث یک کودک هفت ساله و یک جوان 22 ساله دچار آسیب شدند.

وی اظهار داشت: این افراد بر اثر انفجار ترقه دچار آسیب شدند و به مراکز درمانی منتقل شدند.

وی عنوان کرد: جراحت و آسیب دیدگی این افراد سطحی بوده و پس از مداوا از مراکز درمانی مرخص شدند.

مقسمی بیان داشت: تاکنون گزارشهای خاصی از حوادث چهارشنبه آخر سال در منطقه گزارش نشده است.

رئیس مرکز فوریتهای پزشکی گلستان اعلام کرد: درمجموع میزان حوادث چهارشنبه سوری در استان نسبت به سال قبل کاهش چشمگیری یافته است.

کد مطلب 1559626

