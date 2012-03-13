حوادث چهارشنبه سوری در گرگان دو مجروح برجای گذاشت

محمد جوادمقسمی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: بر اثر این حوادث یک کودک هفت ساله و یک جوان 22 ساله دچار آسیب شدند.

وی اظهار داشت: این افراد بر اثر انفجار ترقه دچار آسیب شدند و به مراکز درمانی منتقل شدند.

وی عنوان کرد: جراحت و آسیب دیدگی این افراد سطحی بوده و پس از مداوا از مراکز درمانی مرخص شدند.

مقسمی بیان داشت: تاکنون گزارشهای خاصی از حوادث چهارشنبه آخر سال در منطقه گزارش نشده است.

رئیس مرکز فوریتهای پزشکی گلستان اعلام کرد: درمجموع میزان حوادث چهارشنبه سوری در استان نسبت به سال قبل کاهش چشمگیری یافته است.