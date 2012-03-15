چهار آژانس جمع آوری نخاله ساختمانی در قم فعالیت دارند

سید عبدالله میرابراهیمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تولید روزانه حجم بالایی از نخاله های ساختمانی در قم، یادآور شد: با توجه به این حجم بالای تولید نخاله های ساختمانی، مدیریت پسماند در این بخش با مشکلات زیادی رو به رو است.



وی با بیان اینکه نخاله های ساختمانی در قم به دو بخش تقسیم می شود، تصریح کرد: بخشی از این پسماندها که حجم بالایی دارند مربوط به پروژه های عمرانی بزرگ سطح شهر می شوند که توسط ماشین آلات بزرگ که تمامی آنها شناسنامه دار هستند، حمل می شوند.



پسماندهای پروژه های بزرگ شهری قم به خوبی مدیریت شده اند



میرابراهیمی با اشاره به اینکه این بخش از پسماندها به خوبی مدیریت شده اند، یادآور شد: با توجه به اینکه این پسماندها بیشتر حاصل گودبرداری و شامل خاک می شوند، بخشی از آنها به سازمانهایی که برای انجام کارهای عمرانی خود نیاز دارند تحویل می شود، قسمتی نیز به عنوان کود مورد استفاده قرار می گیرد و باقی مانده آنها نیز به چهار سایت تعریف شده تخلیه زباله منتقل و برگ رسید تخلیه به ما تحویل می شود.



وی افزود: همچنین در سایتهای تخلیه زباله نیز دوباره بخشی از این نخاله ها که قابل بازیافت است مورد استفاده قرار می‌گیرد.



مشکل مدیریت پسماند در قم مربوط به نخاله های ساختمانی ناشی از تعمیرات منازل است



مدیر عامل سازمان بازیافت و مدیریت پسماند شهرداری قم در ادامه گفت: مشکل اصلی ما مربوط به نخاله های ساختمانی حاصل از تعمیرات کوچک منازل است که توسط خودروهای شخصی و یا ماشین آلات سبک مثل خودروهای وانت و نیسان و در اولین فضای بازی که از سوی شهروندان مشاهده شد تخلیه می شوند.



تخلیه غیراصولی نخاله های ساختمانی موجب مشکلات زیست محیطی می شود



وی با اشاره به این که این گونه تخلیه های غیراصولی مشکلات زیاد زیست محیطی را در فضاهای باز شهری به ویژه مبادی ورودی به وجود آورده است، اظهار داشت: برای جلوگیری از این مسئله در سطح شهر آژانس های جمع آوری نخاله های ساختمانی را تعریف کردیم.



میر ابراهیمی با بیان این که شهروندان می توانند با یک تماس تلفنی با این مراکز ارتباط برقرار کنند، تصریح کرد: راه اندازی این آژانس ها دارای مزایای بسیاری از جمله کاهش هزینه های تمام شده حمل و نقل به دلیل داشتن نرخ مصوب این آژانس‌ها و جلوگیری از هدر رفت وقت شهروندان می‌شوند.



وی اضافه کرد: علاوه بر اینها، این کار باعث می شود تا ازدحام و تجمع وانت و نیسان بارها در برخی میادین و خیابانهای شهر که خود باعث بعضی آسیبهای اجتماعی است، کاهش یابد و به نوعی این خودروها نیز ساماندهی شوند.



افزایش آژانسهای جمع آوری نخاله ساختمانی در قم به هشت عدد



مدیر عامل سازمان بازیافت و مدیریت پسماند شهرداری قم با بیان این که در حال حاضر چهار آژانس جمع آوری نخاله ساختمانی در سطح شهر قم فعال است، اظهار داشت: قرار است تا در آینده تعداد این آژانس ها افزایش یافته و در تمامی هشت منطقه شهرداری قم مستقر شوند.



وی با تاکید بر این که این آژانس ها برای رسمیت یافتن نیازمند حمایت معنوی هستند، بیان داشت: قرار است تا در اوایل سال آینده یک شماره پنج رقمی از سوی سازمان اعلام شود تا همه شهروندان تنها با این شماره تلفن تماس بگیرند و بعد از آن خودروهای حمل نخاله ساختمانی از آژانسی که به محل آدرس نزدیک تر است اعزام شود.