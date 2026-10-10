بازدید نماینده کمیسیون اصل ۹۰ مجلس از پروژه های مسکن ملی بوشهر

به گزارش خبرنگار مهر،حبیب قاسمی عصر شنبه از پروژه‌های نهضت ملی مسکن در شهرستان‌های کنگان، دشتی و بوشهر بازدید کرد و ضمن ارزیابی مطلوب کیفیت ساخت‌وساز این پروژه‌ها، از اقدامات بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان بوشهر در اجرای طرح‌های مسکونی قدردانی کرد.

نماینده کمیسیون عمران در کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامیدر جریان بازدید از پروژه‌های مسکونی نهضت ملی مسکن در شهرستان‌های کنگان، دشتی و بوشهر، با قدردانی از اقدامات بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان بوشهر به‌عنوان متولی اجرای بخش عمده‌ای از پروژه‌های نهضت ملی مسکن، بر اهمیت تداوم تلاش‌ها برای تکمیل واحدها و تسریع در واگذاری آن‌ها به متقاضیان تأکید کرد.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان بوشهر نیز گزارشی از آخرین وضعیت اجرای پروژه‌های نهضت ملی مسکن در قالب‌های بنیادساخت، گروه‌ساخت و خانه‌های امید در سطح استان ارائه کرد و به تشریح ظرفیت‌ها، روند پیشرفت و چالش‌های پیش روی این طرح‌ها پرداخت.

امیر برومند با اشاره به ضرورت حمایت از متقاضیان کم‌درآمد، خواستار بهره‌گیری از ظرفیت‌های اعتباری ملی و استانی برای کمک به تأمین سهم آورده این اقشار و فراهم‌کردن زمینه تکمیل واحدهای مسکونی شد.

وی همچنین تأمین اعتبار مورد نیاز برای بهسازی معابر پروژه‌های نهضت ملی مسکن را از جمله نیازهای مهم این طرح‌ها برشمرد و بر ضرورت توجه به زیرساخت‌های مورد نیاز سکونت در کنار تکمیل واحدهای مسکونی تأکید کرد.

وی با اشاره به اجرای پنج هزار واحد مسکونی در قالب بنیادساخت و گروه‌ساخت در استان اظهار کرد: از این تعداد، ۲ هزار و ۶۰۵ واحد در قالب بنیادساخت تعریف شده که بیش از ۵۰۰ واحد با توجه به شرایط مالی متقاضیان و قرارگیری آن‌ها در دهک‌های یک تا چهار درآمدی، به خانه‌های امید و گروه‌ساخت تغییر یافته است.

مدیرکل بنیاد مسکن استان بوشهر افزود: تاکنون ۹۳۳ واحد از پروژه‌های بنیادساخت به متقاضیان تحویل داده شده و ۵۰۰ واحد دیگر نیز تا دهه فجر امسال تکمیل و آماده بهره‌برداری خواهد شد.

برومند خاطرنشان کرد: بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، تلاش می‌کنیم طی یک سال آینده تمامی پروژه‌های بنیادساخت نهضت ملی مسکن در استان تکمیل و به متقاضیان واگذار شود.