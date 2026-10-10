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۱۹ مهر ۱۴۰۵، ۰:۵۳

تجلی ایمان در دیار آفتاب؛ حضور مردم در شب ۲۲۴ تجدید عهد با رهبر انقلاب

تجلی ایمان در دیار آفتاب؛ حضور مردم در شب ۲۲۴ تجدید عهد با رهبر انقلاب

اراک- در این ویدئو حضور مردم دیار آفتاب در شب ۲۲۴ تجدیدعهد با رهبر معظم انقلاب را ملاحظه می کنید.

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کد مطلب 6973935

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