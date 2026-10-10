https://mehrnews.com/x3dhCd ۱۹ مهر ۱۴۰۵، ۰:۵۳ کد مطلب 6973935 استانها مرکزی استانها مرکزی ۱۹ مهر ۱۴۰۵، ۰:۵۳ تجلی ایمان در دیار آفتاب؛ حضور مردم در شب ۲۲۴ تجدید عهد با رهبر انقلاب اراک- در این ویدئو حضور مردم دیار آفتاب در شب ۲۲۴ تجدیدعهد با رهبر معظم انقلاب را ملاحظه می کنید. دریافت 10 MB کد مطلب 6973935 کپی شد مطالب مرتبط ۲۰۰ شب ایستادگی؛میدان شهدای اراک تبلور پیوند نسلها درسایه پرچم ایران اجتماع شبانه مردم خمین در بیعت با رهبری به ایستگاه ۱۷۰ رسید ۲۲۴ شب اتحاد و ایستادگی مردم انقلابی ارومیه در خیابان نمایش اقتدار و اتحاد سلماسیها در موج ۲۲۴ شبهای مقاومت ملی تجمع پرشور مردم دلیجان در حمایت از ولایت فقیه و نظام اسلامی یکصدو نود و دومین اجتماع شبانه مردم ساوه در لبیک به فرمان رهبری برچسبها تجمع مردمی اراک رهبر معظم انقلاب اسلامی
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