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۱۹ مهر ۱۴۰۵، ۰:۵۱

بقائی:

نظم بین‌المللی زمانی فرو می‌پاشد که استفاده از زور عادی‌سازی شود

نظم بین‌المللی زمانی فرو می‌پاشد که استفاده از زور عادی‌سازی شود

سخنگوی وزارت امور خارجه در حساب کاربری خود نوشت: نظم بین‌المللی نه‌فقط در نتیجه تجاوز، بلکه زمانی فرو می‌پاشد که استفاده از زور عادی‌سازی شود و جهان در قبال آن سکوت کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه در حساب کاربری خود در یکی از شبکه های اجتماعی و در واکنش به تحریم‌های جدید آمریکا علیه دیوان بین‌المللی کیفری و تهدید به برچیدن آن نوشت: مارکو روبیو تهدید کرده است که اگر متحدان آمریکا دیوان بین‌المللی کیفری را مهار نکنند، واشنگتن آن را «آجر به آجر» برخواهد چید.

وی افزود: لطفا دههٔ ۱۹۳۰ را به یاد آورید: نظم بین‌المللی نه‌فقط در نتیجه تجاوز، بلکه زمانی فرو می‌پاشد که استفاده از زور عادی‌سازی شود و جهان در قبال آن سکوت کند.

بقائی ادامه داد: باید از اروپا پرسید: آیا ایستادن در کنار یک متحد به معنای دفاع از حقوق بین‌الملل و نظام هنجاری -نهادی پس از جنگ جهانی دوم است، یا همراهی با او در برچیدن آن‌ها؟!

سخنگوی وزارت خارجه خاطرنشان ساخت: اگر قانون و عدالت برای خشنود ساختن متحدی متجاوز و زورگو قربانی شود، سخن گفتن از حقوق بشر و نظم بین‌المللی مبتنی بر قواعد، چیزی جز شعاری توخالی نخواهد بود.

کد مطلب 6973953

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